E aievea sau film? Situationship la Mosh, cu BRomania, o blondă și mult mister

De: Adrian Vâlceanu 22/11/2025 | 23:40
E film sau realitate? Vă lăsăm să judecați singur imaginile surprinse de CANCAN.RO în Mosh, unde BRo pare să fie într-un situationship cu o fată blondă. Declarațiile lui Matei Dima fac lumină. E noua lui iubită, da sau nu? L-am sunat și vedeți mai jos ce am aflat.

Scenariu. BRomania și gașca lui de prieteni, inclusiv o blondă simpatică, intră la Mosh și comandă ceva de mâncare. Distracție, glume, bună dispoziție, nimic anormal până aici. Dintr-o dată, BRo se apleacă să ridice o furculiță de pe jos, în timp ce blonda se întinde spre ospătar să ceară o apă minerală, și când se ridică amândoi zbang!

BRomania, situationship la Mosh

Se ciocnesc ca într-un clișeu cinematografic și cei doi se privesc în ochi surprinși ei înșiși de ce se întâmplă, dar e prea plăcut și prea târziu ca să mai dea înapoi. Evident, n-a fost așa, dar un pupic a fost pe-acolo. Și n-ar fi ceva formidabil. Nu e ca și cum după despărțirea de Fabiola, BRo ar fi stat cu mâinile-n sân. Ba chiar a ieșit cu o șatenă, așa cum am prezentat într-un articol anterior (VEZI AICI DETALII).

BRomania cu o amică blondă la Mosh

Tentativa cu șatena a fost din păcate nereușită. Imaginile arată că până la urmă a fost un eșec. Mai degrabă părea că nu vrea ca Fabiola să-l vadă în compania altei femei, așa se purta. Nici nu se apropia de fată! Dar iată că Matei a schimbat strategia, a intrat pe un ritm mai chill, cu prieteni, exact ca în filmele lui. Și totuși, care e faza cu pupicul?

CANCAN.RO l-a contactat pe Matei Dima ca să-i ceară detalii despre aparenta scenă fierbinte din Mosh. Că doar el a fost atât regizor cât și rol principal, nu? Ei bine, surpriză. Deși păreau apropiați în seara respectivă, Matei Dima neagă vehement orice situationship: ”Nu, nu, nu. E doar o amică!” declară BRo.

Regizorul spune că e doar o amică

Declarația continuă cu afirmații pe care BRo le-a mai făcut după despărțirea de Fabiola: Nu e deschis spre o relație nouă. Se concentrează pe carieră. Dar mai ales: ”Nu sufăr. Nu suferă nimeni”, declară BRomania. Cu siguranță blonda nu a suferit nimic, ba chiar părea că îi place. Cum să nu-ți placă Matei Dima? Toate mamele de fete din România le spun fiicelor: ”De ce nu-ți găsești și tu un băiat ca BRomania? Uite ce băiat serios și muncitor!”.

Practic, după despărțirea de Fabiola, Matei procedează corect, mai ales că, potrivit propriilor sale declarații, merge la terapie. Da, nu e indicat să te arunci într-o nouă relație după o despărțire atât de dureroasă.

