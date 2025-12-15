CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ieșit la iveală

După ce a avut loc scandalul dintre frații primului copil al lui Melek și familia ei, scandal care s-a lăsat cu o bătaie în toată regula, CANCAN.RO a contactat-o pe Melek pentru a-i lua un punct de vedere. Așa cum știm deja, femeia a negat că ar fi avut loc o altercație, însă noi venim acum cu dovada că văduva lui Dani Vicol a mințit! Avem răspunsul oficial al poliției.

În urmă cu o lună, văduva victimei lui Mario Iorgulescu a intrat într-un conflict care s-a lăsat cu plângeri la poliție și arest preventiv pentru mai multe persoane. Tânăra de 26 de ani are doi copii, mezinul cu Dani Vicol, și cel mare, în vârstă de zece ani, cu un alt bărbat. De-a lungul timpului au existat numeroase tensiuni între Melek Patrisia și familia tatălui băiatului cel mare, iar în urmă cu o lună a avut loc o întâlnire de gradul zero între frații bărbatului și familia Patrisiei.

Alex, fratele femeii, i-ar fi amenințat să plece cât de repede de acolo, apoi ar fi sărit la bătaie. În plus, și Patrisia ar fi avut accese de violență verbală în trecut și ar fi amenințat familia fostului partener să se mute din Chitila. De aici până la un scandal în toată regula care s-a încheiat cu intervenția poliției nu a mai fost decât un pas. Altercația s-ar fi întâmplat în fața unei frizerii din Buftea. În urma acestui scandal, trei dintre indivizi au fost arestați preventiv pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Desigur că, noi am contactat-o pe Melek( Patrisia) pentru a-i cere un punct de vedere în urma scandalului, însă femeia a negat totul! Acum, avem dovada incontestabilă că Melek a mințit fără vreo urmă de remușcare. Iată ce a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.

Melek a mințit! Poliția a elucidat misterul și a confirmat informațiile noastre

CANCAN.RO a înaintat o solicitare către Inspectoratului de Politie al Județului Ilfov pentru a nu mai exista nicio urmă de îndoială că a avut loc o altercație între fratele femeii și frații fostului partener. Poliția a confirmat cele aflate de site-ul nostru.

” Ca urmare a solicitării dumneavoastră înaintată a Inspectoratului de Politie al Județului Ilfov, formulată în baza Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare și în urma verificărilor efectuate, va comunicăm următoarele:

La data de 6 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orașului Buftea au reținut trei tineri de 20, 23 si 28, față de care au fost efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si publice. În fapt, la data de 3 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Politiei Orașului Buftea au fost sesizați prin plângere de către un tânar de 21 de ani, cu privire la faptul că, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi fost agresat fizic de către trei persoane necunoscute, în orașul Buftea, județul Ilfov. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că, în cursul serii de 03 noiembrie a.c., un tânar de 21 de ani, ar fi avut un conflict spontan cu trei persoane de 20, 23 si 28, ulterior fiind agresat fizic de către aceștia, în zona feței, pe o stradă din orașul Buftea. Totodată, tânarul de 21 de ani a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului, fiind informat cu privire la procedura de emitere a unui ordin de protecție.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul savârsiri infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, în baza probatoriului administrat, la data de 06 noiembrie a.c, cei trei tineri, cu vârste de 20, 23 si 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior în cursul zilei de 07 noiembrie a.c., find prezentați în fata instanței de judecată care a dispus măsura arestului preventiv față de aceștia, pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov pentru CANCAN.RO.

În plus, pe portalul instanțelor de judecată arată că: ” Judecătoria Buftea a admis plângerile, formulate de inculpații Mincă Ştefan, Constantin Ion, Trancă Mega, Mincă Sigismund, Mincă Cooper Alexandru în dosarul de urmărire penală. În temeiul dispozițiilor art.. revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpați, dispusă prin ordonanța nr. a Parchetului de lângă Judecătoria Buftea. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia”.

Așadar, știți cum se spune: Adevărul iese la suprafață ca uleiul la apă, iar când sunt implicate autoritățile, nu prea ai pe unde să scoți cămașa!

