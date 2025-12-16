BANC | Bulă și pierderea memoriei

Bancurile cu Bulă fac parte din folclorul umoristic românesc și reușesc mereu să ne smulgă un zâmbet. Glumele de mai jos te vor face să-ți începi ziua cu o porție de râs și te vei binedispune instant.

Bulă se duce la medic:

– Doctore, cred că am început să-mi pierd memoria.

– Știu, Bulă. Este deja a patra oară când ai venit azi la mine să-mi spui asta.

Alte bancuri cu Bulă

Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

După petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un telefon și-l întreabă:

– Cum ți-ai petrecut Revelionul, Bulișor? Cum ai fost îmbrăcat?

– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.

– Deci ai facut Revelionul în blugi!

– Da, am făcut în blugi de Revelion!

La masă mama i se adresează lui Bulă:

– Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea. Si varza este la fel de bună!

– Nu cred, mama. Dacă ar fi fost bună atunci câinele ar fi mâncat toată varza din grădină..

Bulă avea o grădină de pepeni.

În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.

Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.

Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

Bula intră în biroul șefei lui și îi zice:

– Ce faci, păpusă?

Șefa, indignată:

– Domnu’ Bulă, dar cum vă permiteți?

– Ete, așa vorbesc eu cu tipele cu care am dormit împreună!

– Da’ cand am dormit noi doi împreună, domnu’ Bulă?! replică indignată șefa.

– Ieri, la ședinta de analiză a rezultatelor departamentului nostru…

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini

BANC | „Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?”