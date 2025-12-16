Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii

Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii

16/12/2025
Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii
Sursa foto: Profimedia

Regele Charles plănuiește să își crească numărul călătoriilor în străinătate după ultimele vești încurajatoare legate de starea sa de sănătate, ceea ce ar putea crea și ocazia unei întâlniri cu fiul său, Prințul Harry, de la care s-a distanțat în ultimii ani, informează RadarOnline.com. Monarhul, în vârstă de 77 de ani, intenționează să viziteze atât Statele Unite, cât și țările din Caraibe în anul următor, după o perioadă în care deplasările sale externe au fost extrem de limitate.

În acest an, Regele a efectuat doar două călătorii internaționale, în Italia și Canada, deoarece programul său a fost restricționat în urma diagnosticului de cancer primit în februarie 2024. Tratamentul săptămânal necesar a afectat considerabil capacitatea sa de a călători, însă se estimează că, în Noul An, frecvența sesiunilor va fi redusă semnificativ, oferindu-i mai mult timp pentru vizite oficiale și evenimente internaționale.

Cum se simte Regele Charles?

Prima sa călătorie peste hotare, programată pentru aprilie, îl va duce în Statele Unite, unde este așteptat să se întâlnească cu președintele Donald Trump. Această vizită va coincide cu aniversarea a 250 de ani de la independența americană față de Marea Britanie. Prezența lui Charles în SUA crește șansele unei posibile revederi cu Prințul Harry, prima de la mutarea acestuia în America, alături de soția sa, Meghan Markle, în 2020.

Recent, Regele Charles a transmis vești „bune”, anunțând că programul său de tratament va fi redus în Noul An. Într-un mesaj video difuzat în cadrul unei campanii britanice de strângere de fonduri pentru cancer, monarhul a vorbit deschis despre diagnosticul său, descriindu-l ca fiind „copleșitor”, și a îndemnat oamenii să participe la controale medicale, afirmând că „diagnosticul precoce pur și simplu salvează vieți.” El a subliniat că progesele medicale privind tratarea cancerului i-au permis să își continue o viață activă în timpul terapiei.

Sursa foto: Profimedia

Regele Charles primește tratament ca pacient ambulatoriu la London Clinic și răspunsul său la terapie a fost foarte bun, medicii recomandând trecerea într-o fază de precauție. Deși va fi în continuare monitorizat, frecvența tratamentelor vor fi reduse la începutul anului viitor. Mesajul său a inclus și un apel către public de a participa la screening-uri pentru cancer, chiar dacă acestea par „înfricoșătoare, jenante sau inconfortabil.”

