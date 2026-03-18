Ce alimente nu trebuie consumate la micul dejun. Pot afecta sănătatea pe termen lung

Prima masă a zilei joacă un rol important în modul în care ne simțim și funcționăm pe parcursul întregii zile. Totuși, nu toate alimentele consumate dimineața sunt la fel de benefice precum par. Multe dintre opțiunile rapide și populare pot afecta nivelul de energie, concentrarea și chiar sănătatea pe termen lung. De aceea, specialiștii atrag atenția asupra unor alegeri aparent inofensive, dar care ar trebui limitate, mai ales atunci când devin un obicei zilnic.

Deși pot fi delicioase și tentante, există câteva alimente care nu sunt recomandate pentru micul dejun. Chiar dacă par o alegere rapidă și gustoasă, unele dintre ele pot afecta nivelul de energie și echilibrul organismului, mai ales dacă sunt consumate frecvent.

Un exemplu este iaurtul cu arome din comerț. Deși iaurtul simplu are beneficii pentru digestie, variantele aromate conțin adesea mult zahăr, ceea ce poate duce la fluctuații ale glicemiei și scăderea energiei după scurt timp.

Brioșele ambalate sunt o altă opțiune des întâlnită dimineața, însă acestea sunt bogate în carbohidrați rafinați și zahăr. Deși oferă un plus rapid de energie, nu asigură sațietate și pot duce la senzația de foame la scurt timp.

Nici smoothie-urile sau sucurile din comerț nu sunt întotdeauna alegerea ideală. Chiar dacă par sănătoase, multe conțin cantități mari de zahăr și puține fibre, ceea ce afectează echilibrul glicemic.

Produsele de patiserie dulci, precum gogoșile, sunt sărace în nutrienți și bogate în grăsimi și zahăr. Ele pot provoca un impuls de energie urmat rapid de oboseală.

Granola și batoanele de granola din comerț pot părea sănătoase, însă de multe ori conțin zahăr adăugat în cantități mari, reducând beneficiile ingredientelor de bază.

În plus, alimentele procesate, precum baconul, au un conținut ridicat de grăsimi saturate și sare, ceea ce poate afecta sănătatea inimii dacă sunt consumate frecvent.

CITEȘTE ȘI: Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români

De ce vitamine are nevoie organismul tău dacă ai pielea palidă. Corpul îți trimite un semnal de alarmă