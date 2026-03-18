Ce alimente nu trebuie consumate la micul dejun. Pot afecta sănătatea pe termen lung

De: Andreea Stăncescu 18/03/2026 | 23:02
Ce alimente nu trebuie să le consumi la micul dejun / Sursa foto: Freepik

Prima masă a zilei joacă un rol important în modul în care ne simțim și funcționăm pe parcursul întregii zile. Totuși, nu toate alimentele consumate dimineața sunt la fel de benefice precum par. Multe dintre opțiunile rapide și populare pot afecta nivelul de energie, concentrarea și chiar sănătatea pe termen lung. De aceea, specialiștii atrag atenția asupra unor alegeri aparent inofensive, dar care ar trebui limitate, mai ales atunci când devin un obicei zilnic.

Deși pot fi delicioase și tentante, există câteva alimente care nu sunt recomandate pentru micul dejun. Chiar dacă par o alegere rapidă și gustoasă, unele dintre ele pot afecta nivelul de energie și echilibrul organismului, mai ales dacă sunt consumate frecvent.

Un exemplu este iaurtul cu arome din comerț. Deși iaurtul simplu are beneficii pentru digestie, variantele aromate conțin adesea mult zahăr, ceea ce poate duce la fluctuații ale glicemiei și scăderea energiei după scurt timp.

Brioșele ambalate sunt o altă opțiune des întâlnită dimineața, însă acestea sunt bogate în carbohidrați rafinați și zahăr. Deși oferă un plus rapid de energie, nu asigură sațietate și pot duce la senzația de foame la scurt timp.

Nici smoothie-urile sau sucurile din comerț nu sunt întotdeauna alegerea ideală. Chiar dacă par sănătoase, multe conțin cantități mari de zahăr și puține fibre, ceea ce afectează echilibrul glicemic.

Sursa foto: Freepik

Produsele de patiserie dulci, precum gogoșile, sunt sărace în nutrienți și bogate în grăsimi și zahăr. Ele pot provoca un impuls de energie urmat rapid de oboseală.

Granola și batoanele de granola din comerț pot părea sănătoase, însă de multe ori conțin zahăr adăugat în cantități mari, reducând beneficiile ingredientelor de bază.

În plus, alimentele procesate, precum baconul, au un conținut ridicat de grăsimi saturate și sare, ceea ce poate afecta sănătatea inimii dacă sunt consumate frecvent.

CITEȘTE ȘI: Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români

De ce vitamine are nevoie organismul tău dacă ai pielea palidă. Corpul îți trimite un semnal de alarmă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase luni de absență
Știri
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase…
Betty Salam reacționează în urma valului de hate după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului. Ce spune cântăreața despre decizia luată: „Sunt mama lui și voi rămâne mereu”
Știri
Betty Salam reacționează în urma valului de hate după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului.…
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Mediafax
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
Click.ro
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 19 martie 2026. Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă
Horoscop 19 martie 2026. Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase ...
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase luni de absență
Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități ...
Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități se deschide în viața lor
Betty Salam reacționează în urma valului de hate după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului. ...
Betty Salam reacționează în urma valului de hate după ce s-a aflat că a renunțat la custodia copilului. Ce spune cântăreața despre decizia luată: „Sunt mama lui și voi rămâne mereu”
Cablurile submarine de internet ar putea deveni un sistem global de avertizare pentru cutremure și tsunami
Cablurile submarine de internet ar putea deveni un sistem global de avertizare pentru cutremure și tsunami
A apărut trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day. Ce personaje revin pe marele ecran și ce fețe ...
A apărut trailerul pentru Spider-Man: Brand New Day. Ce personaje revin pe marele ecran și ce fețe noi vor descoperi spectatorii
Vezi toate știrile