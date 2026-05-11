Vlăduța Lupău, în doliu. Mesajul trist al cântăreței: ”Te-am pierdut”

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 12:53
Colaj Vlăduța Lupău
Artista Vlăduța Lupău (35 de ani) este devastată de durere după ce a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei. Cântăreața a aflat la prima oră a dimineții ce s-a întâmplat și a postat un mesaj emoționant.

Vlăduța Lupău a anunțat în urmă cu câteva ore că a murit singura bunică care mai era în viață. Artista a spus că aceasta a fost ca a doua mamă pentru ea și că o va iubi pentru totdeaună. Cântăreața va fi nevoită să susțină concertele programate în perioada următoare, chiar dacă suferă enorm după femeia care a crescut-o.

„Mama bună… te-am pierdut! Ai fost cea mai iubită bunică și ne-ai crescut cu atâta drag. Moașa Marie… care a adus atâția copii pe lume… azi a plecat la ceruri. Te iubesc pentru totdeauna!”, a fost mesajul scris de Vlăduța Lupău pe rețelele sociale.

Vlăduța Lupău, devastată de durere

Cântăreața a povestit că a văzut-o pe bunica ei chiar înainte să moară și că se bucură că a reușit să își ia rămas bun și să o privească în ochi pentru ultima dată.

„Mă bucur că dimineața, la prima oră, am reușit să o mai văd! Mami bună”, a spus artista.

Vladuța Lupău și bunica ei

În urmă cu ceva vreme, artista a mai pierdut o persoană importantă din viața sa. Unchiul său a murit, iar aceasta n-a putut ajunge la înmormântare pentru că era în vacanță în Maldive. Cântăreața a spus că nu se aștepta să primească o veste atât de tristă în vacanță, dar că viața este imprevizibilă.

„Bunica mea… își îngroapă băiatul azi, unchiul meu, fratele mamei. Dumnezeu să-l odihnească! Vești rele vin ca un fulger”, este mesajul scris de Vlăduța Lupău, în mediul online, în dreptul unei imagini cu bunica ei.

Vladuța Lupău

Chiar dacă este în doliu, Vlăduța Lupău a pregătit multe surprize pentru fanii săi. Pentru cei care își doresc să o aibă alături la un eveniment important, artista oferă un pachet complet: o experiență muzicală ce include întreaga sa orchestră, un sistem de sonorizare de ultimă generație și un show șapte stele.

Programul artistic al Vlăduței Lupău durează 4 ore și este împărțit strategic în 3 sau 4 reprize a câte 45-60 de minute. Cei care vor să o audă live pe cântăreață trebuie să scoată din buzunar între 10.000 și 15.000 de euro.

