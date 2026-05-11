Vlăduța Lupău, în doliu. Mesajul trist al cântăreței: ”Te-am pierdut”

Artista Vlăduța Lupău (35 de ani) este devastată de durere după ce a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei. Cântăreața a aflat la prima oră a dimineții ce s-a întâmplat și a postat un mesaj emoționant.

Vlăduța Lupău a anunțat în urmă cu câteva ore că a murit singura bunică care mai era în viață. Artista a spus că aceasta a fost ca a doua mamă pentru ea și că o va iubi pentru totdeaună. Cântăreața va fi nevoită să susțină concertele programate în perioada următoare, chiar dacă suferă enorm după femeia care a crescut-o.

„Mama bună… te-am pierdut! Ai fost cea mai iubită bunică și ne-ai crescut cu atâta drag. Moașa Marie… care a adus atâția copii pe lume… azi a plecat la ceruri. Te iubesc pentru totdeauna!”, a fost mesajul scris de Vlăduța Lupău pe rețelele sociale.

Vlăduța Lupău, devastată de durere

Cântăreața a povestit că a văzut-o pe bunica ei chiar înainte să moară și că se bucură că a reușit să își ia rămas bun și să o privească în ochi pentru ultima dată.

„Mă bucur că dimineața, la prima oră, am reușit să o mai văd! Mami bună”, a spus artista.

În urmă cu ceva vreme, artista a mai pierdut o persoană importantă din viața sa. Unchiul său a murit, iar aceasta n-a putut ajunge la înmormântare pentru că era în vacanță în Maldive. Cântăreața a spus că nu se aștepta să primească o veste atât de tristă în vacanță, dar că viața este imprevizibilă.

„Bunica mea… își îngroapă băiatul azi, unchiul meu, fratele mamei. Dumnezeu să-l odihnească! Vești rele vin ca un fulger”, este mesajul scris de Vlăduța Lupău, în mediul online, în dreptul unei imagini cu bunica ei.

