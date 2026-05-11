O fostă concurentă de la Insula Iubirii s-a căsătorit. Au meritat toate lacrimile vărsate în emisiune

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 12:18
Clipe de poveste pentru o fosta concurentă din sezonul 8 al emisiunii „Insula iubirii”. Blondina și partenerul ei și-au dus relația la următorul nivel și au spus marele „Da” și în fața lui Dumnezeu, la doar o lună după cununia civilă.

Este vorba de Simona, cea care a venit să își testeze relația cu Claudiu în Thailanda. Cei doi s-au despărțit după ce au participat la Insula Iubirii, iar blondina și-a găsit liniștea lângă Mădălin. În curând, aceștia vor deveni părinți pentru prima dată.

Simona de la Insula Iubirii s-a căsătorit

Îndrăgostiți până peste cap și mai fericiți ca niciodată, Simona și Mădălin au avut parte de o zi pe care nu o vor uita niciodată. Înconjurați de familie și prieteni apropiați, cei doi au radiat de fericire la ceremonia religioasă, iar toate privirile au fost ațintite asupra viitoarei mămici. La marele eveniment au fost prezenți și ceilalți concurenți de la Insula Iubirii.

Simona a povestit că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și că a visat mereu să devină soție și mamă. Se pare că lacrimile vărsate la Insula Iubirii au meritat și că a ieșit soarele pe strada blondinei.

„Am visat momentul acesta de atât de multe ori… și tot nu credeam că poate fi atât de emoționant. Am privit omul pe care îl iubesc și am simțit liniște. Acasă. Familie. Viitor. Iubirea noastră crește acum odată cu cea mai frumoasă minune a noastră, bebelina noastră #MELISSA SIA care deja ne face inimile mai pline ca niciodată.

Nu știu dacă există cuvinte suficiente pentru cât am simțit în ziua asta… dar știu sigur că iubirea adevărată vine atunci când trebuie și așază totul exact cum ai nevoie”, a scris Simona pe Instagram.

Cum o va chema pe fetița ei

Cei doi viitori părinți au dezvăluit deja și numele pe care îl va purta micuța lor, iar alegerea are o poveste specială. Nașa cuplului, Amalia, a fost cea care a ales numele Melissa Sia, iar Simona a mărturisit că a fost dragoste la prima vedere când l-a auzit.

„Timpul de așteptare a meritat din plin… Melissa Sia sună exact așa cum ne-am imaginat-o: delicată, specială și plină de iubire. Abia așteptăm să o ținem în brațe pe fetița noastră”, a mai scris Simona, pe Instagram.

După experiența din „Insula iubirii”, viața Simonei pare să se fi schimbat complet. Acum trăiește o adevărată poveste de dragoste și numără zilele până când își va ține pentru prima dată fetița în brațe. Ea a devenit cunoscută la Insula Iubirii, emisiune la care a participat cu fostul ei iubit, Claudiu, patron de firmă de videochat.

