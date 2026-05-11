Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are "pacientul zero"

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 11:51
Hantavirus. Sursa foto Social media
S-a produs panică pe aeroportul din Paris, după ce un francez repatriat de pe nava de croazieră MV Hondius a început să se simtă rău chiar în timpul zborului din Tenerife! Autoritățile franceze au intrat imediat în alertă, iar toți cei cinci cetățeni evacuați de pe vas au fost băgați direct în izolare.

Situația tensionată vine după focarul de hantavirus care a lovit nava și a provocat deja moartea a trei persoane.

Hantavirus pe aeroportul din Paris

Premierul francez Sébastien Lecornu a confirmat că pasagerul a început să prezinte simptome suspecte în avionul charter care îi aducea pe francezi acasă. Imediat după aterizarea pe aeroportul Le Bourget din Paris, echipe medicale îmbrăcate în combinezoane de protecție au intervenit ca într-un scenariu de film.

Ambulanțele i-au transportat de urgență la spitalul Bichat din capitala Franței, unde medicii au decis carantină totală pentru următoarele 72 de ore. După evaluările medicale, aceștia vor trebui să stea încă 45 de zile în autoizolare, sub supraveghere strictă.

Totul a pornit de pe nava olandeză MV Hondius, aflată într-o croazieră care s-a transformat într-un adevărat coșmar. Vasul a ajuns duminică în apropierea Insulelor Canare, unde autoritățile spaniole și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au organizat o operațiune de evacuare extrem de strictă.

Panică și alertă în Spania

Peste 90 de turiști și membri ai echipajului au fost trimiși spre țările lor, în timp ce imaginile surprinse în port au făcut rapid înconjurul lumii. Pasagerii apăreau pe punte purtând măști medicale, iar unii filmau momentul evacuării cu telefoanele mobile, în timp ce echipe în costume albe de protecție îi escortau către autocare și aeroport.

Drama de pe vas a devenit și mai gravă după ce trei pasageri au murit, iar doi dintre ei au fost confirmați cu hantavirus. Printre statele care și-au repatriat cetățenii se numără Franța, Spania, Marea Britanie, Olanda, SUA, Turcia și Irlanda.

În Spania, 14 persoane au fost transportate direct la un spital militar din Madrid pentru carantină obligatorie. Britanicii au fost duși la Manchester și sunt monitorizați atent, chiar dacă nu au simptome. Un avion cu cetățeni olandezi a ajuns deja în Olanda, iar alte zboruri speciale continuă evacuarea pasagerilor.

Cum se transmite Hantavirus

Operațiunea uriașă de repatriere a fost atent coordonată de guvernul spaniol și de OMS, după ce autoritățile locale din Insulele Canare și-au exprimat temerile că virusul s-ar putea răspândi în Tenerife.

Hantavirusul este transmis, de regulă, prin contact cu rozătoare infectate, însă specialiștii spun că tulpina Andes, suspectată în acest caz, poate fi transmisă și între oameni. Potrivit informațiilor preliminare, mai mulți pasageri ar fi contractat virusul în timpul unei opriri făcute în America de Sud.

Medicii și cercetătorii au anunțat că boala poate provoca febră puternică, oboseală severă, dureri musculare, vărsături, diaree și probleme respiratorii grave. În unele cazuri, complicațiile pot deveni fatale.

