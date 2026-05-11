Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur cuvânt

Fostul fotbalist Gabi Tamaș (42 de ani) a făcut o declarație surprinzătoare după eliminarea lui Marian Godină (39 de ani) de la Survivor România. Concurentul l-a luat în vizor și pe colegul său, Cristian Boureanu (53 de ani).

Marian Godină a părăsit competiția Survivor România în ediția de duminică, 10 mai, după duelul cu Gabi Tamaș. Fostul jucător de fotbal a spus că îl apreciază foarte tare pe Marian Godină pentru că este modest și pentru că a rezistat eroic în concurs.

Gabi Tamaș, declarație suprinzătoare

Tamaș a mai explicat că la Survivor nu este doar despre fizic, cât și despre mental. El consideră că s-a concentrat mai tare decât Godină la ultimul duel și că așa a reușit să rămână în jungla din Republica Dominicană.

„Marian e modest puțin. Am avut, pot spune, o zi mai bună decât Marian. Pentru că ați văzut la Survivor nu este unul cel mai bun. Sunt zile și zile. Te motivezi și te concentrezi mai mult decât adversarul. Totul este mental aici. Deci nu cred eu că este doar fizic. Este mental cum te motivezi și cum te mobilizezi înainte de fiecare duel. Și cred că asta am câștigat eu. L-am văzut puțin ezitând la acele cuburi și acele totemuri. Eu m-am concentrat foarte tare și v-am spus, cred că din ura aia și din nervii aia că sunt aici, vreau să demonstrez, bă, meriți mă sau nu meriți? Și cred că din cauza aia am dat cu forță. Dar încă o dată, fericitări lui Marian! E un sportiv excelent”, a spus Tamaș despre Godină.

Cum l-a numit pe Cristian Boureanu

Fostul fotbalist l-a luat în vizor și pe Cristian Boureanu. El a declarat că fostul deputat Playboy este cunoscut în Republica Dominicană ca „nemuritorul” pentru că este în stare să reziste luni întregi în exil. Se pare că Boureanu are 9 vieți ca pisică și că Gabi Tamaș este impresionat, în ciuda tensiunilor din trecut.

„A demonstrat asta și are o minte de fier, pentru că… Cu toții știm prin ce a trecut când a fost în exil. Nu cred că… Bine, avem unul, nemuritorul, i se spune. Cristian, care, cu siguranță, dacă îl puneți vreo două, trei luni în exil, rezistă. Eu nu n-aș fi rezistat atât. Adică eu vă spun cu mâna pe inimă că n-aș fi rezistat cât a rezistat Marian. Și încă o dată felicitări din partea mea și a fost o mândrie să joc contra lui”. a mai spus Tamaș.

Finala de la Survivor România ar putea avea loc pe 31 mai sau pe 7 iunie, chiar înainte de începerea Campionatului Mondial de Fotbal. Câștigătorul va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Publicul va decide dacă anul acesta va câștiga un Faimos sau un Războinic.

