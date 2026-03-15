Pe ce dată se termină Survivor 2026. Am aflat planul Antenei 1 pentru Marea Finală

De: David Ioan 15/03/2026 | 09:49
Planul Antenei 1 pentru finala Survivor 2026 este construit în jurul unui element strategic major: difuzarea Campionatului Mondial de Fotbal, care începe pe 11 iunie. Pentru că meciurile vor ocupa fiecare seară din grila postului, este esențial ca reality show‑ul să se încheie înainte de această dată.

Din acest motiv, producătorii intenționează să întindă sezonul cât mai mult posibil, dar fără să riște suprapuneri sau scăderi de interes în perioada în care atenția publicului se va muta inevitabil către fotbal.

Antena 1 mizează pe faptul că Survivor 2026 are, până acum, audiențe solide, la nivelul așteptărilor. Spre deosebire de sezonul precedent difuzat de Pro TV, care a suferit o prăbușire a cifrelor și a fost mutat în miez de noapte, actuala ediție nu dă semne că ar avea probleme.

Tocmai de aceea, postul își permite să mențină ritmul obișnuit al eliminărilor și să programeze finala cât mai aproape de startul Mondialului, pentru a maximiza expunerea și interesul publicului.

În acest context, două date sunt luate în calcul pentru Marea Finală: duminică, 31 mai 2026, și duminică, 7 iunie 2026. Prima variantă ar permite o încheiere confortabilă, cu o săptămână înainte de debutul competiției sportive, oferind spațiu pentru eventuale ediții speciale sau recapitulări.

A doua variantă, 7 iunie, este însă preferată dacă audiențele rămân stabile, deoarece ar menține show‑ul în atenția publicului până în ultimul moment posibil, fără să intre în conflict cu programul meciurilor.

Decizia finală depinde în mare măsură de evoluția ratingurilor din următoarele săptămâni și luni. Dacă interesul publicului se menține ridicat, Antena 1 va merge pe varianta de a „trage” sezonul până la începutul lui iunie, cu finala live în data de 7.

Dacă apar fluctuații sau scăderi semnificative, postul ar putea opta pentru 31 mai, pentru a evita riscurile și pentru a încheia sezonul într‑un moment în care atenția publicului este încă concentrată pe competiție.

