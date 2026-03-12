Ce urmează după Survivor? Show-ul la care Nicu Grigore își dorește să participe: „Fără vacanță”

După experiența intensă trăită la Survivor, Nicu Grigore se gândește deja la o nouă provocare în televiziune. Fostul rugbist spune că aventura din junglă l-a împins să își testeze limitele și mai mult, astfel că își dorește să participe și la o altă emisiune, tot de la Antena 1.

Nicu Grigore a petrecut 9 săptămâni în junglă, unde a trecut prin probe fizice intense și a fost nevoit să facă față unor condiții dificile de trai, alături de echipa sa. Ek a demonstrat cât este de puternic, având și determinarea unui fost sportiv de performanță, însă, din cauza unei accidentări, parcrusul său la Survivor s-a terminat brusc.

Acesta a povestit că cea mai grea parte a experienței a fost dorul de familie, deoarece nu a putut comunica deloc cu cei dragi, neavând acces la telefon pe toată durata competiției. Nicu Grigore a menționat și că a intrat de puține ori în jocuri, deoarece rivalii din echipa Faimoșilor evitau să îl aleagă, considerându-l un adversar puternic.

„Cei de la Faimoși nu mă alegeau de frică, doar eu îi alegeam. Acest lucru nu-mi dădea ocazia să intru de mai multe ori pe teren, iar jocurile devin mai grele pe măsură ce timpul trece, astfel că îți poți ieși din mână. Părerea mea despre concurenții din acest an este una subiectivă. Mă așteptam să văd o mai mare dorință de joc și de supraviețuire. După părerea mea, probele de la Survivor România reprezintă 10% din ceea ce înseamnă cu adevărat experiența de acolo. Restul ține de rezistența psihică, de adaptare și de dorința reală de a rămâne în competiție. Faptul că unii colegi au vrut să renunțe atât de repede mi-a dat impresia că spiritul de competiție nu a fost la nivelul la care mă așteptam”, a povestit Nicu Grigore.

La ce emisiune își dorește Nicu Grigore să participe

După întoarcerea din junglă, Nicu Grigore se gândește deja la o nouă provocare. El își dorește să participe la Asia Express, pentru a-și testa din nou limitele. Deocamdată, nu a menționat dacă ar vrea ca soția lui, Bella Santiago, să îi fie parteneră în competiție.

„După Survivor urmează Asia Express! Fără vacanță, dar am nevoie de liniște o perioadă”, a spus Nicu Grigore.

