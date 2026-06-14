Insula europeană fără hoteluri de lux și fără zboruri directe care cucerește turiștii. Locul considerat unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale continentului

În timp ce milioane de turiști aleg în fiecare an destinații celebre precum Tenerife, Lanzarote sau Gran Canaria, există o insulă din Atlantic care a rămas aproape necunoscută publicului larg. Fără resorturi spectaculoase, fără zboruri directe și fără aglomerația specifică marilor destinații turistice, El Hierro atrage tot mai mulți călători în căutarea autenticității și a naturii nealterate.

Ultimul pământ văzut de Cristofor Columb înainte de America

El Hierro este cea mai izolată dintre Insulele Canare și unul dintre cele mai fascinante locuri ale Spaniei.

Cu secole în urmă, insula era considerată limita vestică a lumii cunoscute. De aici, Cristofor Columb a văzut pentru ultima dată pământ european înainte de a porni spre continentul american în celebra sa expediție din 1492.

Astăzi, insula oferă o experiență complet diferită de cea a destinațiilor turistice clasice. Pentru a ajunge aici, vizitatorii trebuie să călătorească cu feribotul din Tenerife sau cu un avion de mici dimensiuni din cadrul arhipelagului.

Nu există zboruri directe din afara Insulelor Canare și nici hoteluri gigantice construite pentru turismul de masă.

Doar 4.100 de turiști într-un an

Diferența față de celelalte insule este uriașă.

În 2024, Tenerife a primit peste șase milioane de turiști internaționali. În aceeași perioadă, doar aproximativ 4.100 de vizitatori străini au ajuns în El Hierro.

Izolarea și lipsa infrastructurii turistice de mari dimensiuni au contribuit la păstrarea farmecului sălbatic al insulei.

Localnicii spun că aici încă mai poți descoperi locuri fără să întâlnești mulțimi de turiști, iar recomandările sunt oferite mai degrabă de oamenii din taverne decât de aplicațiile de pe telefon.

„Insula celor 1.000 de vulcani”

El Hierro este cunoscută și sub numele de „insula celor 1.000 de vulcani”.

Pe o suprafață de puțin peste 260 de kilometri pătrați se află aproximativ 500 de cratere vulcanice vizibile și alte sute ascunse sub straturi mai recente de lavă.

Peisajele sunt spectaculoase și se schimbă constant. La altitudini de aproape 1.500 de metri, pădurile verzi par suspendate în nori, în timp ce spre coastă apar stânci vulcanice negre și ape de un albastru intens.

Insula găzduiește mai multe microclimate, ceea ce face ca vremea și vegetația să se transforme radical pe parcursul unei singure zile.

De la păduri de pini la piscine naturale vulcanice

În localitatea El Pinar, diminețile încep adesea deasupra norilor.

Traseele montane traversează păduri de pini, podgorii și terenuri agricole, iar mai jos peisajul se schimbă complet, fiind dominat de câmpuri vulcanice, cactuși și arbori modelați de vânturile puternice ale Atlanticului.

Pe coasta de vest se află unele dintre cele mai spectaculoase piscine naturale din Insulele Canare.

Charco Azul este una dintre cele mai cunoscute. Aici, localnicii și turiștii înoată în bazine formate natural în cratere vulcanice, în timp ce valurile oceanului se sparg de stâncile din apropiere.

O insulă cu vinuri rare și plantații tropicale

Valea Golfo, situată în nord-vestul insulei, oferă un peisaj complet diferit.

Zona este cunoscută pentru plantațiile de fructe tropicale și pentru podgoriile care au început să primească vizitatori interesați de turismul viticol.

Izolarea geografică a salvat El Hierro de filoxera, boala care a distrus podgoriile Europei la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Astfel, aici au supraviețuit soiuri rare de struguri care au dispărut din multe alte regiuni ale continentului.

„A existat o perioadă când vinul era mai accesibil decât apa pe insulă”, povestește Alfredo Hernández Gutierrez, unul dintre viticultorii locali.

Paradisul scafandrilor și al iubitorilor de natură

În satul pescăresc La Restinga se află una dintre cele mai apreciate zone de scufundări din Europa de Vest.

Rezervația Marină Mar de las Calmas adăpostește vulcani submarini, recife de corali și formațiuni spectaculoase de origine vulcanică.

Apele au o vizibilitate impresionantă, iar pescarii continuă să folosească metode tradiționale pentru a proteja ecosistemul marin.

Una dintre ultimele limbi fluierate din lume

Pe lângă peisajele sale spectaculoase, El Hierro păstrează și o moștenire culturală rară.

Potrivit CNN, insula este unul dintre puținele locuri de pe planetă unde se mai practică o limbă fluierată tradițională, numită Silbo Herreño.

Folosită cândva pentru comunicarea pe distanțe mari între localnici și păstori, limba era aproape dispărută în anii 1990.

Astăzi, este predată în școli și în cadrul unor cursuri organizate inclusiv pentru turiști.

Insula care vrea să funcționeze doar cu energie verde

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale insulei este transformarea sa într-un model global de sustenabilitate.

Sistemul energetic Gorona del Viento utilizează turbine eoliene și hidroenergie pentru a produce cea mai mare parte a electricității consumate de locuitori.

În 2019, El Hierro a stabilit un record mondial după ce a funcționat timp de peste 24 de zile consecutive fără utilizarea combustibililor fosili.

În întreaga insulă există stații gratuite pentru încărcarea mașinilor electrice, iar localnicii sunt încurajați să instaleze panouri solare.

Turism controlat, fără a pierde spiritul locului

Autoritățile locale încearcă să dezvolte turismul fără a transforma insula într-o destinație aglomerată.

În perioada următoare vor fi lansate experiențe ecoturistice, tururi ale podgoriilor, ateliere de vinificație, demonstrații de pescuit tradițional și activități dedicate produselor locale.

Pentru locuitorii insulei, dezvoltarea turismului este importantă, dar nu cu orice preț.

„Suntem bucuroși să primim mai mulți vizitatori, însă cel mai important este să ne păstrăm stilul simplu de viață”, spune o localnică.

Iar poate tocmai această simplitate este secretul care transformă El Hierro într-unul dintre cele mai fascinante locuri încă nedescoperite ale Europei.

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