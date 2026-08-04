O țară europeană a fost desemnată cel mai bun loc din lume pentru relocare în 2026, potrivit unui nou clasament care analizează aproape 200 de state și teritorii. Țara s-a remarcat prin infrastructura bancară, oportunitățile de afaceri și condițiile oferite persoanelor care vor să se stabilească acolo.

Este vorba despre Estonia, care ocupă primul loc în ediția din 2026 a Rumavi Global Relocation Index, un clasament ce evaluează 192 de țări și teritorii în funcție de 24 de indicatori. Aceștia sunt grupați în patru mari categorii: finanțe și taxe, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități, potrivit Euronews.

Estonia a obținut un scor general de 72,8 puncte, devansând Singapore, cu 72,6 puncte, și Malaezia, cu 72 de puncte. Portugalia ocupă locul al patrulea, în timp ce Lituania se află pe poziția a șasea. În top 10 se mai regăsesc Cehia și Malta, ceea ce înseamnă că cinci țări europene apar în clasamentul global.

De ce a ajuns Estonia pe primul loc

Țara baltică a primit unele dintre cele mai bune evaluări pentru infrastructura financiară și bancară, oportunitățile de afaceri și accesul la spații verzi. Estonia a obținut 99 de puncte din 100 pentru valută și sistemul bancar și 96 de puncte pentru oportunitățile de afaceri. La accesibilitatea locuințelor a primit 82 de puncte, în timp ce spațiile verzi au fost evaluate cu 86 de puncte.

Un alt criteriu important este reprezentat de drepturile de proprietate pentru persoanele care nu sunt cetățeni ai țării, domeniu în care Estonia se numără printre statele cu rezultate foarte bune.

Clasamentul ia în calcul inclusiv date privind nivelul prețurilor, costul vieții, stabilitatea politică, eficiența administrației, siguranța stradală, sistemul de sănătate, infrastructura, posibilitățile de obținere a vizelor și oportunitățile economice.

Nu toate capitolele au adus însă punctaje ridicate Estoniei. Climatul este principalul punct slab, țara primind doar 20 de puncte din 100 la confort climatic. Autorii clasamentului pun acest rezultat pe seama iernilor reci și întunecate.

Portugalia și Lituania, printre cele mai bune opțiuni din Europa

Estonia nu este singura țară europeană care se află foarte sus în clasament. Portugalia ocupă locul al patrulea la nivel mondial, cu un scor de 71,6 puncte, fiind apreciată pentru sistemul bancar și valutar, drepturile de proprietate pentru străini și riscul redus de conflicte. În schimb, țara a primit un punctaj mai slab în privința impozitului pe venit, de doar 48 de puncte.

Pe locul șase se află Lituania, cu 71 de puncte, fiind remarcată în special pentru abundența spațiilor verzi și infrastructura financiară și bancară.

Cehia ocupă poziția a noua, iar Malta încheie topul primelor zece țări și teritorii.

Top 10 cele mai bune destinații pentru relocare în 2026:

Estonia Singapore Malaezia Portugalia Taiwan Lituania Hong Kong Saint Kitts și Nevis Cehia Malta

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