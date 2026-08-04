Marian a murit pe un câmp din Italia, la doar 19 ani. Apropiații cer ca vinovații să răspundă

Un tânăr român de doar 19 ani și-a pierdut viața în timp ce muncea pe un câmp din Italia, iar vestea tragediei a provocat un val de durere atât în comunitatea românească din Peninsulă, cât și în localitatea sa natală din Maramureș. Familia, prietenii și cei care l-au cunoscut au fost marcați de dispariția sa și au transmis numeroase mesaje emoționante în memoria băiatului, în timp ce cazul a stârnit revoltă și întrebări legate de condițiile în care acesta lucra în ziua tragediei.

Marian era originar din Petrova și muncea în Italia, unde încerca să își construiască un viitor mai bun. Tragedia s-a produs duminică, în timp ce lucra la cules de roșii pe un câmp din localitatea Stagno Lombardo, aflată în apropierea râului Po. În acea zi, temperaturile au ajuns la aproximativ 40 de grade Celsius, iar tânărului i s-a făcut rău în timpul programului de lucru. Primele informații indică faptul că acesta ar fi suferit un stop cardiac.

Mesaje dureroase după moartea tânărului

La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar Marian a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Cremona. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Sindicatele din Italia au anunțat că urmăresc cu atenție evoluția anchetei și au transmis că vor sprijini familia tânărului, astfel încât toate împrejurările tragediei să fie clarificate și eventualele responsabilități să fie stabilite.

„În ceea ce privește familia și evoluția anchetei în curs, vom evalua toate inițiativele necesare pentru protejarea rudelor lucrătorului decedat, în speranța că vor fi stabilite cât mai curând toate responsabilitățile pentru o tragedie care putea și trebuia să fie evitată”, au transmis sindicaliștii italieni.

Între timp, rudele și apropiații au transmis numeroase mesaje de durere în memoria lui Marian. Cei care l-au cunoscut spun că era un băiat cu suflet mare, iar pierderea lui lasă un gol imens în viețile celor dragi.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, nepoțelul meu drag, ai lăsat o mare durere in inimile noastre, dar mai ales in inimile părinților tăi. O să ne lipsești foarte mult. Te iubim!!”, a postat o rudă. „Odată cu plecarea ta ai rupt ceva din mine Eu nu pot accepta că tu ne-ai părăsit… Tu știi că te-am iubit din prima clipă când te-ai născut Nu m-am așteptat la așa ceva… ne-ai distrus, vărule… nimic nu va mai fi la fel fără tine… ți-aș scrie mii și mii de mesaje… dar știu că nu le vei putea citi te iubesc și amintirile cu tine le voi păstra toată viața! Cu greu îmi găsesc cuvinte să scriu despre tine la trecut!”, a scris verișoara tânărului.

Cazul a stârnit și reacții puternice în mediul online. Mulți români și-au exprimat revolta față de condițiile în care tânărul muncea și au cerut ca ancheta să stabilească dacă au existat nereguli sau neglijențe. Numeroși internauți consideră că un tânăr de doar 19 ani nu ar fi trebuit să își piardă viața în timpul unei zile de muncă, mai ales în condiții de caniculă extremă.

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