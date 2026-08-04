Greșeala care o putea costa un milion de euro. O femeie și-a aruncat biletul câștigător la loto

O femeie din Puglia, Italia a fost la un pas să piardă un premiu uriaș, după ce și-a aruncat din greșeală la gunoi biletul de loterie câștigător. Fără să își dea seama că avea în mână un tichet în valoare de un milion de euro, aceasta l-a considerat nefolositor și l-a aruncat. Când a aflat adevărul, a început o cursă contracronometru pentru recuperarea biletului, înainte ca acesta să fie pierdut definitiv.

Femeia cumpărase biletul fără să se gândească nicio clipă că acesta i-ar putea schimba viața. Ca mulți alți jucători, a sperat la un câștig, însă nu și-a imaginat că tichetul pe care îl avea în mână valora un milion de euro. Din cauza unei neînțelegeri apărute la verificarea lui, era cât pe ce să piardă pentru totdeauna premiul uriaș.

Femeia era la un pas să piardă un milion de euro

Totul a început în momentul în care femeia a mers la un magazin din cartier pentru a verifica biletul la aparatul special. Pe ecran a apărut un mesaj pe care l-a interpretat ca însemnând că tichetul nu era câștigător, astfel că a renunțat la el și l-a aruncat la coș.

La scurt timp, un membru al familiei a verificat rezultatele extragerii și a observat că numerele de pe bilet coincideau cu cele câștigătoare. Femeia s-a întors imediat la magazin, însă era prea târziu. Gunoiul fusese deja ridicat de echipele de salubritate.

Disperați să recupereze premiul, membrii familiei au reușit să afle ce camion transportase deșeurile și au luat legătura cu firma responsabilă. Vehiculul a fost direcționat către baza companiei, unde angajații au început o operațiune minuțioasă de sortare a gunoaielor.

Căutările au durat mai bine de o zi, însă efortul a dat rezultate. Printre sacii cu deșeuri a fost găsit și biletul de loterie, care, în mod surprinzător, era intact și putea fi folosit pentru revendicarea premiului. În momentul în care a fost anunțată că tichetul a fost recuperat, femeia a izbucnit în lacrimi, copleșită de emoții și ușurare.

„Aceasta a plâns de emoţie”, a spus Roberto Nicola Toscano, directorul companiei SANB.

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