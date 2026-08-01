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Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” a primit soția lui

De: David Ioan 01/08/2026 | 19:57
Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” a primit soția lui
Foto: Pixabay
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Un șofer de camion din Padova, care în 2019 a câștigat 220 de milioane de euro la SuperEnalotto, a murit brusc, lăsând în urmă o situație juridică neașteptată. După divorțul de prima soție și recăsătorirea cu o femeie mai tânără, acesta a decedat pe 28 iunie, iar noua parteneră a devenit moștenitoare universală, neexistând copii, părinți sau alți succesori. Moștenirea uriașă vine însă la pachet cu o obligație legală: plata unei indemnizații lunare către fosta soție, estimată la aproximativ 5.000 de euro.

Cazul leagă două femei care nu s-au întâlnit niciodată: una de 37 de ani, stabilită la Padova, și cealaltă de 53 de ani, din Varese. Ambele sunt implicate în urma morții bărbatului născut în 1970, care obținuse unul dintre cele mai mari premii din istoria SuperEnalotto. După deces, cea de-a doua soție a preluat întreaga avere, dar și responsabilitatea de a acoperi întreținerea fostei partenere, conform prevederilor legale.

A câștigat 220 de milioane, dar destinul a întors totul

Câștigul de 220 de milioane de euro, aproximativ 180 de milioane net după taxe, i-a schimbat complet viața. După șocul inițial, bărbatul a renunțat la job, a început să investească masiv și și-a schimbat locuința și mașina. În paralel, s-a separat de prima soție, cu care era deja despărțit în fapt, deși nu exista o separare legală la momentul câștigului.

Prin procedura de „divorț rapid”, cei doi au stabilit o pensie de întreținere de 6.300 de euro pe lună, având în vedere că femeia lucra în domeniul curățeniei și avea nevoie de sprijin financiar. Ulterior, bărbatul a cunoscut o altă femeie, tot din Chieti, cu care s-a căsătorit pe 24 iulie 2025 și alături de care s-a mutat la Padova.

„Moștenirea” care devine o datorie lunară

Moartea sa subită a schimbat însă totul. Odată cu moștenirea, noua soție a preluat și obligația de a continua sprijinul financiar pentru fosta parteneră, în baza mecanismului juridic al indemnizației succesorale. Aceasta se aplică atunci când persoana aflată în nevoie beneficia deja de o pensie de întreținere după divorț și nu s-a recăsătorit.

„În jurisprudență este bine stabilită natura indemnizației succesorale, care este în sarcina moștenitorului sau a moștenitorilor. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, adică persoana se află într-o situație de nevoie, beneficia deja de o pensie de întreținere după divorț și nu s-a recăsătorit, aceasta are dreptul să solicite indemnizația succesorală”, a explicat pentru AGI Francesco Marino, reprezentant legal al Asociației Italia.

Fosta soție a cerut sprijinul asociației imediat după moartea bărbatului, moment în care plata pensiei stabilite prin divorț a încetat. Suma solicitată a fost estimată la aproximativ 5.000 de euro pe lună, pe care moștenitoarea universală va trebui acum să o achite.

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