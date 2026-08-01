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De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe TikTok, fanele l-au asaltat!

De: Carmen Gone 01/08/2026 | 19:19
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De la cafea la flirt, mesaje private și povești de iubire! Alchimistul Cafelei, pe numele real Marius Cristian Ion, a venit la CANCAN EXCLUSIV și a pus pe masă detalii neștiute din viața lui sentimentală. Iar dacă pe internet cafeaua este elementul central al „alchimiei” sale, în viața personală există un alt capitol care pare să stârnească la fel de mult interes… femeile. Cine îl caută în privat, ce fel de mesaje primește, ce îl atrage la o femeie și, mai ales, cum stă Marius cu relațiile? Și asta nu e tot, Alchimistul a primit propunerea de a deveni ispită la „Insula Iubirii”, însă, pentru moment a spus „pas”. Un răspuns care nu pare bătut în cuie, căci Marius nu exclude o apariție în sezoanele următoare. 

Marius nu este doar barista și pasionat de cafea. Este și unul dintre creatorii care au devenit virali tocmai prin felul în care abordează subiectele incomode, fără prea mult „sirop”, după cum îi place chiar lui să spună.

Alchimistul Cafelei, despre relațiile din zilele noastre
Alchimistul Cafelei, despre relațiile din zilele noastre

De altfel, în trecut, Alchimistul a mai vorbit despre mesajele pe care le primește de la domnișoare în mediul online, însă, de data aceasta, mărturisile pentru CANCAN EXCLUSIV sunt de-a dreptul savuroase. Emisiunea integrală poate fi urmărită duminică, 2 august, începând cu ora 18.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Alchimistul Cafelei, „vânat” de domnișoare?

Nu este un secret că Marius atrage atenția în mediul online. Aspectul fizic, atitudinea și personajul pe care și l-a construit în jurul „Alchimistului” au făcut ca mesajele primite de la femei să devină, la rândul lor, un mic spectacol. Și dacă până acum internauții au văzut doar frânturi din conversațiile care ajung în privat, la CANCAN EXCLUSIV am vrut să aflăm ce se întâmplă, de fapt, în spatele mesajelor. Cine îl abordează? Ce fel de femei îi scriu? A fost vreodată surprins de o abordare? Și, mai ales, cât de ușor ajunge o femeie să-i atragă atenția?

Alchimistul Cafelei: Eu făceam clipuri, educam lumea în privința cafelei de specialitate. Dar pe parcurs am început să primesc mesaje care nu aveau treabă cu cafeaua sau cel puțin, puneau o subtilitate de cafea acolo.

CANCAN.RO: Mesajele sunau ceva de genul:„hai la mine la o cafea?”

Alchimistul Cafelei: Exact!

CANCAN.RO: Bun! Și au început aceste mesaje…

Alchimistul Cafelei: Da, au început aceste mesaje, dar vreau să fac o paranteză aici: Eu am fost primul din România care a început să-și posteze mesajele. Și pe treaba asta am avut parte și de vizualizări foarte multe și de reach, dar am avut parte și de foarte mult hate, pentru că erau foarte mulți oameni care ziceau că aș posta mesajele private. Nu concepeau ideea. Cu toate că, eu n-am arătat niciodată numele persoanei respective, poza. Era ceva intim, dar mi-am dat seama că funcționează și că merge, cu toate că era hate-ul respectiv.
Pentru că oamenii sunt curioși să afle lucruri din viața ta personală. Și mai ales când sunt mesaje personale pe care tu le primești. Erau oameni care îmi dădeau cu hate, îmi spuneau: „Ce urât că îți arăți mesajele!” și se uitau la clipurile mele. Și spuneam: „Ce faci, mă? Ori e urât, ori nu e urât.”

Ce nu acceptă Marius într-o relație
Ce nu acceptă Marius într-o relație

CANCAN.RO: Dar a fost vreun mesaj care chiar ți-a plăcut de la vreo domnișoară?

Alchimistul Cafelei: Au fost multe mesaje.

CANCAN.RO: Și ai continuat să vezi cine e în spatele mesajului?

Alchimistul Cafelei: Normal.

CANCAN.RO: Bun. S-a ajuns și la mai mult? Mă refer la relație?

Alchimistul Cafelei: Nu.

CANCAN.RO: Deci nu s-a ajuns să ai relație cu vreo admiratoare, ca să zic așa?

Alchimistul Cafelei: Nu, dar eu nici nu sunt în perioada în care să-mi fac relație.

CANCAN.RO: Nu, mă refer nici în trecut, nu?

Alchimistul Cafelei: Te referi dacă mi-am făcut o iubită pe termen lung. Nu, dar nu aveam cum să-mi fac o iubită pe termen lung, pentru că nu îmi doream o iubire pe termen lung. Adică eu sunt sincer cu toate persoanele cu care mă văd. Și le spun: „Nu e cazul”.

CANCAN.RO: Nu e cazul, ok.

Alchimistul Cafelei: Adică ne vedem, facem cafea, bem cafea și așa mai departe.

CANCAN.RO: Și vreau să te opresc. „Facem cafea”, „fac cafea”, cum e? Care-i diferența acum? Cum îl scriem? În engleză, în română?

Alchimistul Cafelei: Merge pe ambele părți, dar uite, toată ideea asta cu „fac cafea” pe mine m-a propulsat foarte mult.

Alchimistul Cafelei: Îi spun: „Bună, vrei să facem o cafea?”

Alchimistul Cafelei: Dacă îmi place de o fată, fac eu primul pas. Pentru că așa mi se pare normal. Mi se pare normal ca bărbatul să facă primul pas și să se ducă către femeie.

CANCAN.RO: Ce îi spui?

Alchimistul Cafelei: Îi spun: „Bună, vrei să facem o cafea?”

CANCAN.RO: Exact, îți dai tonul așa, un pic răgușit.

Alchimistul Cafelei: Da, un pic așa… pe joase. Îi zic: „Bună, eu fac cafea. Hai cu mine să bem o cafea…”

CANCAN.RO: Și vin? Ele vin? Vin.

Alchimistul Cafelei: Acum glumesc, că nu mă duc la nimeni să-i spun așa. Nu, mă duc de bună voie.

CANCAN.RO: Dar ele te invită?

Alchimistul Cafelei: Primesc invitații, da.

CANCAN.RO: La cafea, da.

Alchimistul Cafelei: Ca oricine. Sunt critic, dar nu spun. Adică nu o să fiu niciodată genul care, nu știu, ies cu tine la o cafea și o să-ți zic: „Mamă, nu știi să bei cafeaua. Lumea are impresia despre mine că sunt foarte figurant, așa, știi. Pentru că industria cafelei de specialitate este așa, un pic mai figurantă. Că vezi pe ăla cu lingurița care amestecă așa și care face așa și are și niște tatuaje și zice ție că ești prost că nu știi să bei cafeaua. Normal că-ți faci o impresie despre el, că este figurant și că este arogant. Dar nu sunt așa.

Alchimistul Cafelei, dezvăluiri despre Insula Iubirii
Alchimistul Cafelei, dezvăluiri despre Insula Iubirii

Alchimistul Cafelei: Se duce Alchimistul la „Insula Iubirii”

Și pentru că tot suntem la capitolul femei, Marius a lăsat să se înțeleagă că ia în calcul o apariție într-unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. Mai exact, „Alchimistul Cafelei” se gândește să accepte provocarea și să meargă în postura de ispită la „Insula Iubirii”.

CANCAN.RO: Aspectul tău, ți-am zis de când te-am văzut, aerul tău și felul tău de a fi m-au dus cu gândul la…

Alchimistul Cafelei: La cafea.

CANCAN.RO: La cafea, la cafea. Dar de ce nu suntem ispită undeva pe „Insula Iubirii”? Ești de acolo, sincer? Ți s-a spus de multe ori că ești din De Porola?

Alchimistul Cafelei: S-au făcut și anul trecut pe TikTok clipuri în care dădeau fetele tag la „Insula Iubirii”.

CANCAN.RO: Să mergi?

Alchimistul Cafelei: Da.

CANCAN.RO: Și?

Alchimistul Cafelei: De ce nu suntem? Nu știu, nu a fost să fie.

CANCAN.RO: Vreau să menționez că propunerea a fost, dar încă te mai gândești tu când o să o onorezi.

Alchimistul Cafelei: A fost o propunere să merg acolo, dar nu a fost să fie.

CANCAN.RO: Ai prieteni de acolo?

Alchimistul Cafelei: Da.

CANCAN.RO: Cine?

Alchimistul Cafelei: Ei, nu pot să zic.

CANCAN.RO: Nu, n-ai prieteni băieți dintre ispite sau așa?

Alchimistul Cafelei: Băieți nu, fete da.

CANCAN.RO: Dar nu spui „nu”, adică dacă te gândești…

Alchimistul Cafelei: Nu, nu spun că nu aș vrea să merg.

CANCAN.RO: Te vezi acolo în rolul de ispită?

Alchimistul Cafelei: Probabil, nu știu ce să spun în momentul ăsta.

CANCAN.RO: Alchimistul sau Marius?

Alchimistul Cafelei: Se duce Alchimistul acolo.

CANCAN.RO: Mamă, cum ai zis-o și pe grava aia de jos.

Alchimistul Cafelei: Se duce acolo să dea cu…

CANCAN.RO: Să facă cafea.

VEZI ȘI: Fosta ispită de la Insula Iubirii a jucat la două capete. Scandal în show-ul de la PRO TV, Burlacii: Foc în Paradis

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