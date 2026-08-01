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Fosta iubită a lui Fulgy este însărcinată?! Bia Khalifa a dispărut din lumina reflectoarelor și și-a schimbat radical viața

De: Andrei Iovan 01/08/2026 | 17:12
Fosta iubită a lui Fulgy este însărcinată?! Bia Khalifa a dispărut din lumina reflectoarelor și și-a schimbat radical viața
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Puțini sunt cei care au uitat-o pe Bia Khalifa. Blondina care, în urmă cu doar câțiva ani, era nelipsită din lumea mondenă și reușea să stârnească valuri de controverse cu fiecare apariție pare că și-a schimbat complet viața. După relațiile intens mediatizate și numeroasele scandaluri care au ținut-o în atenția publicului, șatena a intrat într-o etapă complet diferită, una pe care ar fi încercat să o țină departe de ochii curioșilor. Sursele noastre au dezvăluit că Bia Khalifa ar fi însărcinată! CANCAN.RO are detalii!

Viața ei sentimentală a fost urmărită la fiecare pas. Relația cu Dani Mocanu a făcut valuri și a fost una dintre cele mai controversate povești din showbiz.  Mai târziu, Bia a surprins din nou când și-a asumat relația cu rapperul Tudor Sișu. De numele ei s-au legat apoi și alte personaje cunoscute, printre care Fulgy, cu care a fost surprinsă în repetate rânduri, dar și rapperul american 6ix9ine, după apariția unor imagini care au alimentat zvonurile.

Bia Khalifa ar fi însărcinată în 6 luni jumătate. sursa – social media

Mai târziu, Bia a acceptat o provocare cu totul diferită și a intrat în competiția Big Brother VIP Kosova, reality-show-ul care a făcut furori în Balcani.

Bia Khalifa ar fi însărcinată în 6 luni jumătate

Însă, odată întoarsă la viața de zi cu zi, lucrurile s-au schimbat radical. În locul aparițiilor provocatoare și al declarațiilor incendiare, Bia Khalifa a ales discreția. A dispărut din lumina reflectoarelor, iar acum, sursele CANCAN.RO au dat bomba! Se pare că șatena ar fi însărcinată în 6 luni jumătate și a făcut tot posibilul să țină sarcina secret. Tatăl copilului ar fi actualul ei iubit, un bărbat din București, pe care Bia nu l-a expus până acum în mediul online.

Se pare că, după ani întregi în care a fost asociată cu scandalurile și controversele, Bia Khalifa traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Dacă va alege pe viitor să spună mai multe sau nu, rămâne de văzut.

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