Fosta ispită de la Insula Iubirii a jucat la două capete. Scandal în show-ul de la PRO TV, Burlacii: Foc în Paradis

CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat în culisele noului reality-show de la PRO TV! Bogdan Mocanu, unul dintre numele grele din distribuția „Burlacii: Foc în Paradis”, s-a întors deja în România, însă nu înainte de a lăsa ceva „urme” în paradisul din Turcia. Sursele noastre au dezvăluit că acesta a avut o apropiere de o domnișoară din competiție. Mai exact, de Nicoleta Balint, fosta ispită de la Insula Iubirii. Numai că, surpriză! Blondina nu și-a pus toate cărțile pe masă și a avut ochi și pentru un alt burlac: Robert Stancu. Iar de aici până la o ceartă n-a mai fost decât un pas!

S-a dat startul aventurii în paradis! Camerele filmează, iar concurenții încearcă să-și găsească jumătatea sub soarele arzător al Turciei. „Burlacii: Foc în Paradis” s-a anunțat deja unul dintre proiectele care promit să aducă pe micile ecrane multă chimie, flirt și, inevitabil, situații extrem de complicate. Iar dacă vă întrebați ce lucruri interesante s-au întâmplat până acum în spatele camerelor, ei bine… CANCAN.RO are primele informații!

Nicoleta, imaginea femeii „cuminți” care a clătinat paradisul

La început, lucrurile păreau cât se poate de clare. Nicoleta Balint și-a construit în fața celorlalți concurenți imaginea unei femei cuminți, discretă și, mai ales, greu de impresionat. Potrivit informațiilor obținute, aceasta nu a dat curs avansurilor venite din partea altor bărbați din vilă, iar comportamentul ei i-a făcut pe cei din jur să creadă că este una dintre concurentele care nu se lasă ușor prinsă în jocul seducției. În timp ce Robert Stancu se apropia de Nicoleta, în peisaj a apărut și Bogdan Mocanu. Iar lucrurile s-au încins rapid.

Bogdan Mocanu a pus ochii pe Nicoleta!

Totul s-a petrecut într-o zi care avea să se termine cu un scandal în toată regula. Robert Stancu se afla în piscină alături de ceilalți băieți, în timp ce Nicoleta era în bucătărie. În același spațiu se afla și Bogdan Mocanu.

Potrivit surselor CANCAN.RO, între Bogdan și fosta ispită de la Insula Iubirii, a început un joc de tatonare care nu a trecut neobservat. Cei doi au stat de vorbă, iar apropierea dintre ei a fost suficient de evidentă încât să atragă atenția celorlalți concurenți. Mai mult, Bogdan Mocanu a făcut chiar o propunere care avea să aprindă și mai tare spiritele, și anume, să meargă împreună cu Nicoleta în camera matrimonială. Nu pentru ceea ce poate vă imaginați, ci, cel puțin la nivel declarativ, pentru a dormi îmbrățișați.

Camera matrimonială, „mărul discordiei” dintre Robert și Nicoleta

Din informațiile obținute de CANCAN.RO, Bogdan a testat terenul și a întrebat-o pe Nicoleta dacă ar rezista tentației în cazul în care cei doi ar ajunge în camera matrimonială. Răspunsul blondinei a fost suficient de sugestiv. Nicoleta a recunoscut că există riscul ca între ei, lucrurile să „ia foc”, iar Bogdan a continuat jocul.

Gesturile, privirile și apropierea dintre cei doi au fost cât se poate de clare. Între Bogdan și Nicoleta era flirt în toată regula. Iar unul dintre cei care au văzut totul era chiar Robert Stancu. Imaginile nu i-au picat deloc bine!

După momentul din bucătărie, Nicoleta a mers la Robert, aflat în continuare în zona piscinei. Numai că tensiunea era deja la cote maxime. Potrivit informațiilor noastre, Robert a reacționat extrem de nervos după ce a văzut imaginile dintre Nicoleta și Bogdan. Tensiunea a escaladat până în punctul în care Robert, extrm de nervos, a luat o pernă și a aruncat-o în direcția Nicoletei. Ulterior, Robert a ieșit afară pentru a se calma.

Și asta nu este tot! Mai sunt multe de aflat din culisele „Burlacii: Foc în Paradis”, iar CANCAN.RO abia așteaptă să descopere toate detaliile și, bineînțeles, să vi le spunem și vouă. Stați aproape de noi!

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