Pro TV vrea să dea lovitura cu vedete “deturnate” de la Antena 1 și Kanal D. CANCAN.RO a aflat ce se întâmplă în culisele noului show “Burlacii: Foc în Paradis”

Noua emisiune de la Pro TV, Burlacii: Foc în Paradis, nici nu și-a făcut încă debutul pe post și a început deja să stârnească discuții aprinse. Șefii trustului se pare că au apelat la o strategie cu care vor să dea lovitura și au mers pe principiul că dacă publicul reacționează la foștii concurenți din alte show-uri, atunci de ce să mai cauți oameni noi? CANCAN.RO a aflat detalii tari din „bucătăria internă” a show-ului, care a organizat primul casting. Iar posibilii concurenți sunt o combinație interesantă între foști participanți de la alte emisiuni de la Kanal D și Antena 1. E simplu, Burlacii e un fel de Insula Iubirii + Puterea Dragostei (Casa Iubirii), mixate.

Din detaliile pe care le-am aflat, castingul a dat deja direcția pe care o urmăresc boșii de la Pro TV. Selecția a fost una atent controlată, iar personajele alese nu sunt deloc străine de lumea mondenă. Persoane cunoscute din zona reality show-urilor au trecut pragul sediului, acolo unde au intrat la „descusut”. Spunem asta deoarce pe lista de întrebări care le-au fost adresate, au existat și unele extrem de directe.

N-a contat doar numele, vârsta și experiența pe care o aveau în fața camerelor , ci un alt detaliu au vrut să știe cei care i-au intervievat. Au existat întrebări destul de directe, legate de prezența pe platforme cu conținut spicy sau experiențe asumate în zona de conținut „fără perdea”. În industrie, astfel de întrebări nu sunt ieșite din comun pentru show-uri care mizează pe controverse și pe audiență digitală puternică.

Cine sunt concurenții faimoși care au mers la casting la noul show Burlacii: Foc în Paradis

Mulți dintre cei care au fost contactați pentru casting au mai apărut în contexte TV sau online unde dinamica relațiilor și expunerea emoțională au fost parte din format, ceea ce îi face potriviți pentru un show care pare construit exact pe acest tip de energie. Așa cum vă spuneam, se adună la aceeași masă energia de la Insula Iubirii și de la Casa Iubirii la un loc. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că pe listă de află Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, Roxana Buzoiu (fostă concurentă Casa Iubirii), Alex Bobicioiu (Puterea Dragostei), Tina Ulmeanu (fostă ispită la Insula Iubirii), Yamato Zaharia, Maria Tebieș (fostă ispită la Insula Iubirii), Radu Nițu (Casa Iubirii), Codruț Pop (Puterea Dragostei), Mihai Florea (fost concurent Puterea Dragostei).

Așadar, mișcarea pare să fie destul de clară. În loc să riște cu necunoscuți care pot fi imprevizibili sau plictisitori, PRO TV pare că a ales varianta sigură. Oameni care au mai fost „consumați” de public în alte formate și vin cu povești pe care au stârnit curiozitatea și interesul telespectatorilor în trecut. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile și cum se va creiona echipa completă. Până acum, lucrurile par tare interesante!

NU RATA – Emisiunea “împrumutată” cu care Pro Tv vrea să dea lovitura după ce Antena le-a suflat Survivor. Mutarea-surpriză a verii pe piața media!

Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret proiectul care va ține telespectatorii lipiți de ecrane