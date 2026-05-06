Emisiunea "împrumutată" cu care Pro Tv vrea să dea lovitura după ce Antena le-a suflat Survivor. Mutarea-surpriză a verii pe piața media!

De: Andrei Iovan 06/05/2026 | 21:00
Cei de la Pro TV nu stau să plângă după formate pierdute. Nici vorbă! Au făcut un brainstorming și au venit cu o idee cu care vor să dea lovitura. După ce Antena 1 a pus mâna pe Survivor și a mutat jungla pe alt post, Pro-ul nu a stat cu mâinile în sân și a contraatacat. A scos din sertar o idee „nouă”, cu aer exotic și potențial destul de mare. Doar că formatul, la prima vedere, pare împrumutat de la colegii de breaslă. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că vara aceasta va debuta pe micile ecrane show-ul Burlacii: Foc în Paradis. Vă sună cunoscut? CANCAN.RO are detalii! 

Cine nu își amintește de celebra emisiune care făcea ravagii în trecut la Antena 1? Burlacul, Burlaciță, în funcție de personalul principal. I-am văzut pe Cătălin Botezatu, Bogdan Vlădău, Vladimir Drăghia, Andi Costantin, Andreea Mantea, Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu în ipostaza de „premiu” pentru care se luptau cu ardoare concurenții.

Oare acesta să fie ideea de bază și în ceea ce privește noul show de la Pro TV? Titlul asta sugereaza. Filmările vor începe la sfârșitul lunii iunie, iar destinația va fi, evident, una interesantă. Doar nu vă așteptați să se filmeze pe plaiuri mioritice? Doar că acest detaliu ne duce cu gândul și la alt show, din afară. Un lucru e sigur,  la final, premiul nu va fi doar pe plan amoros, ci și unul financiar, iar concurenții vor fi remunerați pe perioada filmărilor, cel puțin asta li se promite celor care sunt „luați în vizor”. Cei din staff-ul emisiunii au început să caute concurenți pentru noul show și să trimită mesaje pe rețelele de socializare, în speranța că își vor face echipă frumoasă. Și cine puteau fi contactați dacă nu antrenori de fitness și alte persoane care arată bine, pentru că deh, trebuie să dea bine pe sticlă, nu-i așa?

Pro TV vrea să dea lovitura cu un show „împrumutat” de la Antena 1

E greu să nu observi asemănările. Pe de-o parte, are ADN de Burlacul, pe de altă parte, miroase a reality internațional modern, unde tentația e la fel de importantă ca povestea de dragoste, iar regulile sunt făcute mai mult ca să fie încălcate spectaculos. Iar dacă vi se pare că ați mai văzut undeva aceste detalii, este posibil ca noul show să fie inspirat din celebrul Too Hot to Handle, emisiune care a făcut ravagii în afară.

Destinația trebuie să fie una de impact, pe măsura numelui noii emisiuni, care să reflecte „paradisul”. Poate s-au inspirat de la Insula Iubirii și vor merge tot în Thailanda, cine știe? În orice caz, recrutările sunt în toi, iar cei din staff caută în stânga și în dreapta concurenți care ar putea să facă o figură frumoasă și să agite spiritele. Dacă tot au „pierdut” o competiție de supraviețuire, au decis să creeze alta, una unde concurenții nu se luptă pentru mâncare, ci pentru validare, posibil iubire și, eventual, un partener pe care să nu-l uite imediat după finală.

O femeie infectată cu Hantavirus a fost transportată la un spital din Germania, iar un alt pasager a ajuns în Elveția
Cele 4 zodii care primesc o sumă de bani la sfârșitul săptămânii. Norocul apare fix când aveau nevoie
BREAKING | Creatorul CNN, Ted Turner, a murit
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Sepsi Sf. Gheorghe, joi, 7 mai 2026, de la ora 19:00
Suma uriașă pe care Adi Vasile a câștigat-o recent. Plecat în Republica Dominicană, dar plătit regește în București
Gică Popescu a dat lovitura! A încheiat o tranzacție care i-a umplut conturile cu 8 milioane de euro
