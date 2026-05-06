Acasă » Știri » Motivul pentru care deținutul din Craiova a evadat din penitenciar. Costinel Popescu a fost împușcat mortal de polițiști

Motivul pentru care deținutul din Craiova a evadat din penitenciar. Costinel Popescu a fost împușcat mortal de polițiști

De: Alina Drăgan 06/05/2026 | 21:34
Motivul pentru care deținutul din Craiova a evadat din penitenciar. Costinel Popescu a fost împușcat mortal de polițiști
Motivul pentru care deținutul ar fi evadat

În data de 5 mai, un deținut a evadat de la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova. Acesta a plecat de la un punct de lucru și nu a mai fost găsit. Popescu Costinel Tiberiu era condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol. Fuga deținutului a durat șase ore, la finalul cărora și-a pierdut viața. Se pare că bărbatul evadase din închisoare cu intenția de a-și ucide soția.

Deținutul care a evadat era la muncă într-un punct de lucru, însă a scăpat de sub escortă și a fugit. Acesta s-a făcut nevăzut, iar autoritățile au demarat căutările. Bărbatul a fost găsit seara trecut, la șase ore de la evadare, la marginea unei localități din Dolj. Bărbatul a fost împușcat mortal de către polițiști.

Pentru că deținutul nu s-a predat, au fost trase șase focuri de avertisment, urmate de alte două îndreptate spre fugar. Unul dintre acestea a fost executat de un ofițer al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar celălalt de un polițist. Un glonț l-a lovit în zona toracelui, provocându-i decesul.

Motivul pentru care deținutul ar fi evadat

Popescu Costinel Tiberiu ispășea o pedeapsă de 11 ani și 4 luni pentru violul asupra fiicei sale vitrege de 13 ani. Acesta a evadat în timp ce muncea sub escortă pe șantierul Spitalului de Pediatrie din Craiova. După ce a reușit să evadeze, prima oprire a fugarului a fost într-un cimitir situat la circa 12 minute de spital, unde și-a schimbat îmbrăcămintea.

„La momentul plecării purta echipament sport albastru și vestă de protecţie verde. La scurt timp a fost observat în trening negru şi şapcă roşie”, a afirmat Mădălina Iosif, purtător de cuvânt al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Mai apoi, bărbatul s-a deplasat la locuința sa din Craiova, unde nu a găsit pe nimeni. A profitat de situație, s-a bărbierit, a împrumutat bani, iar apoi a plecat cu un taxi spre comuna Brabova, unde voia să afle de la rude unde se află soția sa. Surse apropiate susțin că deținutul ar fi evadat cu scopul de a-i face rău acesteia.

„Să o omoare pe ea (n.r. ce avea de gând să facă deținutul)! Pe nevastă-sa. Pentru că aşa a spus el în satul de vis-a-vis la magazin. Din gelozie, da. Că a venit să-i pună capul jos. Din gelozia, el în puşcărie, ea cu altul”, a declarat sora naşei bărbatului evadat.

 

CITEȘTE ȘI:

Alertă în România! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Craiova

Un milionar de 52 de ani și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Ce a făcut imediat după fapta odioasă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Știri
Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!
Știri
Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant ...
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!
Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!
Mădălina Dorobanțu, negocieri uriașe ca să-l aducă pe celebrul Black Coffee la Gaia: ”De doi ...
Mădălina Dorobanțu, negocieri uriașe ca să-l aducă pe celebrul Black Coffee la Gaia: ”De doi ani stăm pe capul lui”
Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i ...
Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i vândă bunurile pe ascuns, deși partajul nu e gata
Obiecte personale ale lui Matthew Perry, scoase la licitație. Fanii pot cumpăra inclusiv scenarii originale ...
Obiecte personale ale lui Matthew Perry, scoase la licitație. Fanii pot cumpăra inclusiv scenarii originale din „Friends”
Vezi toate știrile