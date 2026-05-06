Motivul pentru care deținutul din Craiova a evadat din penitenciar. Costinel Popescu a fost împușcat mortal de polițiști

În data de 5 mai, un deținut a evadat de la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova. Acesta a plecat de la un punct de lucru și nu a mai fost găsit. Popescu Costinel Tiberiu era condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol. Fuga deținutului a durat șase ore, la finalul cărora și-a pierdut viața. Se pare că bărbatul evadase din închisoare cu intenția de a-și ucide soția.

Deținutul care a evadat era la muncă într-un punct de lucru, însă a scăpat de sub escortă și a fugit. Acesta s-a făcut nevăzut, iar autoritățile au demarat căutările. Bărbatul a fost găsit seara trecut, la șase ore de la evadare, la marginea unei localități din Dolj. Bărbatul a fost împușcat mortal de către polițiști.

Pentru că deținutul nu s-a predat, au fost trase șase focuri de avertisment, urmate de alte două îndreptate spre fugar. Unul dintre acestea a fost executat de un ofițer al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar celălalt de un polițist. Un glonț l-a lovit în zona toracelui, provocându-i decesul.

Motivul pentru care deținutul ar fi evadat

Popescu Costinel Tiberiu ispășea o pedeapsă de 11 ani și 4 luni pentru violul asupra fiicei sale vitrege de 13 ani. Acesta a evadat în timp ce muncea sub escortă pe șantierul Spitalului de Pediatrie din Craiova. După ce a reușit să evadeze, prima oprire a fugarului a fost într-un cimitir situat la circa 12 minute de spital, unde și-a schimbat îmbrăcămintea.

„La momentul plecării purta echipament sport albastru și vestă de protecţie verde. La scurt timp a fost observat în trening negru şi şapcă roşie”, a afirmat Mădălina Iosif, purtător de cuvânt al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Mai apoi, bărbatul s-a deplasat la locuința sa din Craiova, unde nu a găsit pe nimeni. A profitat de situație, s-a bărbierit, a împrumutat bani, iar apoi a plecat cu un taxi spre comuna Brabova, unde voia să afle de la rude unde se află soția sa. Surse apropiate susțin că deținutul ar fi evadat cu scopul de a-i face rău acesteia.

„Să o omoare pe ea (n.r. ce avea de gând să facă deținutul)! Pe nevastă-sa. Pentru că aşa a spus el în satul de vis-a-vis la magazin. Din gelozie, da. Că a venit să-i pună capul jos. Din gelozia, el în puşcărie, ea cu altul”, a declarat sora naşei bărbatului evadat.

