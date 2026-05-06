Un milionar de 52 de ani și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Ce a făcut imediat după fapta odioasă

De: Alina Drăgan 06/05/2026 | 16:47
Caz șocant în Texas! Un milionar și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Mai apoi, după ce a comis oribilele crime, bărbatul și-a pus capăt zilelor. Scenele de groază s-au petrecut în locuința acestuia, estimată la 1,2 milioane de dolari.

Sfârșit tragic pentru familia unui cunoscut milionar din Texas. Matthew Mitchell, în vârstă de 52 de ani, fost director general al unei companii farmaceutice, și-a ucis soția însărcinată, Thy Mitchell – în vârstă de 39 de ani, dar și cei doi copii, în vârstă de 8 și 4 ani.

Tragedia a avut loc în cartierul înstărit River Oaks din Houston, Texas. Departamentul de Poliție din Houston spune că a fost chemat la vila milionarului luni seara, 4 mai, puțin după ora 17:26, pentru o verificare de rutină.

Din păcate, ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit o adevărată tragedie. Matthew Mitchell a fost găsit mort alături de soția sa însărcinată, Thy Mitchell, și de cei doi copii ai lor. Conform informațiilor oferite de către autorități, milionarul ar fi fost cel care și-a ucis familia.

De asemenea, rapoartele arată că victimele ar fi murit în urma unor răni provocate de arme de foc. Se pare că după ce și-a ucis întreaga familie, milionarul și-ar fi pus capăt zilelor.

Cuplul era cunoscut în comunitatea locală, fiind proprietarii restaurantului Traveler’s Table din Houston. Matthew Mitchell fusese anterior director general al Texas Center for Drug Development, conform biografiei de pe site-ul său web.

În acest caz, oamenii legii au deschis acum o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele în care a avut loc tragedia. Pentru moment, nu se cunosc detalii în legătură cu motivele ce l-ar fi determinat pe milionar să recurgă la gestul extrem.

Întreaga comunitate este șocată de cele întâmplate, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Sora lui Thy Mitchell, Ly Mai, a transmis și ea un mesaj sfâșietor în mediul online.

„Suntem profund îndurerați să vă anunțăm că sora mea, Thy, și copiii ei iubiți, Maya și Max, au încetat din viață aseară.

Familia noastră este copleșită de durere și vă roagă să îi respectați intimitatea în această perioadă extrem de dificilă. Detaliile privind înmormântarea vor fi comunicate atunci când vor fi disponibile. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin”, a scris sora lui Thy, Ly Mai, într-o postare pe Facebook.

 

