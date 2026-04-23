Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie

Familia fostului milionar Vasile Turcu trece printr-un nou episod tensionat, la ani distanță de la dispariția omului de afaceri. Moștenirea lăsată în urmă nu mai înseamnă conturi pline, ci procese lungi, executări silite și blocaje financiare care lovesc inclusiv în pensia soției. CANCAN.RO are toate detaliile.

Înainte de moartea sa, în 2017, Vasile Turcu era cunoscut ca unul dintre oamenii de afaceri influenți ai României, cu proprietăți și businessuri evaluate la peste 60 de milioane de euro. Grupul Romconstruct, activ în zona construcțiilor, reprezenta un pilon principal al averii sale.

Însă, în ultimii ani de viață, tabloul financiar s-a schimbat radical. Dintr-un milionar de top, Turcu a ajuns să garanteze credite bancare importante, în timp ce o parte semnificativă din activele sale au ajuns să fie amanetate. În paralel, omul de afaceri s-a retras inclusiv din zona fotbalului, renunțând la implicarea financiară în echipa de fotbal Dinamo.

La declin a contribuit semnificativ și stilul de viață costisitor, tot mai greu de susținut.

Cum s-a ruinat imperiul lui Vasile Turcu

Astfel, sufocat de presiuni, pe 9 martie 2017, Vasile Turcu a fost găsit spânzurat în sala de fitness din vila sa.

În urma lui au rămas multe datorii pe care le-au ”moștenit” urmașii săi. Printre creditori se numără și fostul partener de afaceri Nicolae Badea, nume cunoscut în mediul sportiv și de business, care avea de recuperat aproximativ 80.000 de euro de la el. Pentru recuperarea sumelor, acesta a deschis acțiuni în instanță împotriva soției și cei doi fii ai lui Turcu. Procesul s-a transformat rapid într-o executare silită cu efecte directe asupra veniturilor familiei.

În urma unei decizii judecătorești, familia Turcu a ajuns în situația de a fi executată silit, măsurile incluzând inclusiv popriri pe pensia soției și pe salariile celor doi fii. Practic, veniturile familiei au fost blocate parțial pentru acoperirea datoriilor rămase.

În încercarea de a evita blocarea totală a banilor, Marius și Adrian Turcu au recurs la o măsură de urgență și au depus o cauțiune de 10.000 de lei, cu scopul de a obține suspendarea efectelor imediate ale executării.

Pesemne că situația lor financiară este tot mai dificilă, familia a solicitat ulterior, după amânarea executării, inclusiv restituirea cauțiunii. Avocatul lui Nicolae Badea a solicitat însă respingerea cererii, invocând faptul că datoria nu a fost achitată!

Cum era de așteptat, cererea familiei Turcu a fost respinsă, însă cel puțin au obținut ridicarea proprii de pe pensie și salarii.

Procesul de executare silită rămâne însă departe de a fi închis. Contestația formulată de frații Turcu împotriva executării inițiate de Nicolae Badea se află încă pe rolul instanței, în faza de fond, iar judecata a fost amânată pentru data de 19 iunie 2026.

