Oana Roman a dat un pas înapoi după jignirile la adresa suveraniștilor, dar BobbyD a turnat „gaz pe foc”: “Ce ai făcut, drăguța mea? Ai șters videoclipul?”

Oana Roman a aprins fitilul pe TikTok după un mesaj extrem de dur la adresa suveraniștilor. Vedeta i-a catalogat drept „trădători” și „scursuri”, ba chiar a spus că le-ar retrage cetățenia. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar valul de critici care a urmat a transformat postarea într-un adevărat scandal online.

Internetul a luat foc după ce Oana Roman a publicat pe TikTok un mesaj în care a folosit jigniri la adresa suveraniștilor, declanșând un val puternic de reacții în online. În filmarea care a circulat intens înainte să o șteargă, ea a folosit termeni jignitori și a susținut că aceștia nu ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca cetățenii europeni, ceea ce a declanșat rapid controverse în online.

În scurt timp, mesajul a fost preluat și redistribuit, iar reacțiile critice au început să curgă din toate direcțiile. Discuțiile s-au amplificat rapid, pe măsură ce videoclipul a continuat să circule în mediul online.

În paralel, au apărut și reacții ironice la adresa vedetei, inclusiv mesaje care fac referire la ștergerea clipului și la reacția internauților.

Într-unul dintre mesajele virale, Oana Roman este ironizată.

”Oana Roman, ce ai făcut, drăguța mea? Ai șters videoclipul? Au sărit suveraniștii ăștia pe tine, nu? Vai, ce urât din partea lor. Ce ”asumată” ești tu, Oana R0man! Păi nu ți-au făcut bine românii? Ți-au făcut. Bravo, respect tuturor patrioților care își iubesc țara. Tu, Oana Roman, mă abțin, că nu meriți niciun cuvânt din partea noastră. Ne-am pierdut timpul cu tine azi… Ca să înțelegi și tu cât de … ești!”.

Bobby D intră în scenă: atacuri și referiri la trecutul familiei Roman

În mijlocul valului de reacții a apărut și Bogdan Dumitru, aka Bobby D, unul dintre creatorii de conținut asociați frecvent în spațiul public cu zona suveranistă, care a reacționat într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

Acesta a criticat dur poziția Oanei Roman și a făcut referiri la familia acesteia, susținând că discursul ei ar fi în contradicție cu anumite episoade din trecutul politic al familiei sale.

În mesajele sale, BobbyD a afirmat că familia Roman ar avea o istorie politică controversată, invocând numele tatălui și bunicului vedetei și reinterpretând rolurile acestora în context istoric și politic. Afirmațiile sale au fost preluate și redistribuite intens, alimentând și mai mult scandalul online.

”Fiica vrea să-ți ia cetățenia. Tatăl este acuzat că a chemat minerii peste oameni. Dragilor, asta nu este o familie care apără democrația. În opinia mea, asta este o familie care a învățat acasă să calce în picioare un popor”.

Oana Roman a fost contactată de CANCAN.RO pentru a oferi un punct de vedere cu privire la motivul pentru care a șters videoclipul controversat, însă până la momentul publicării articolului nu a oferit niciun răspuns.

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