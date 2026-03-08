Acasă » Știri » Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari

08/03/2026
Cum arată casa Oanei Roman / Sursa foto: Instagram
Oana Roman este cunoscută ca o persoană care apreciază frumosul și detaliile elegante, iar acest lucru se vede clar și în modul în care și-a amenajat locuința. În interiorul locuinței se regăsesc numeroase fotografii cu cei dragi, oameni care au avut un rol important în viața ei și pe care îi prețuiește enorm.

Casa în care locuiește alături de fiica sa, Isabela Roman, este organizată astfel încât fiecare colț să aibă o poveste. Bucătăria este unul dintre locurile în care petrece mult timp și unde își începe de obicei diminețile.

Acolo își bea cafeaua și își organizează planurile pentru ziua respectivă. Tot în această încăpere sunt expuse mai multe fotografii de familie, inclusiv imagini cu părinții săi și cu fiica ei.

„Ne-am mutat aici în momentul în care am luat-o pe mama la mine. Mama a stat cu noi doi ani (…) Eu muncesc, am grija de Isa, am grijă de casă (…) Locul de luat masa este în bucătărie (…) Este locul în care eu îmi beau cafeaua de dimineață și îmi pregătesc ce am de făcut, asta dacă e frig, dacă este cald, evident că beau cafeaua în grădină, pe terasa din spate. Cea mai mare mândria a mea sunt colecțiile mele de cristal și porțelan”, a declarat Oana Roman, la Știrile Antena Stars.

Sursa foto: Instagram

Oana Roman a decorat locuința după gustul său

În locuință se află și piese de mobilier cu valoare sentimentală. Un dulap recondiționat a fost transformat într-un spațiu elegant unde vedeta păstrează o colecție de obiecte din cristal, porțelan și argintărie, unele dintre cele mai prețioase lucruri din casa ei. De asemenea, pe alte rafturi sunt expuse premiile pe care le-a obținut de-a lungul carierei.

Dormitorul este amenajat într-un stil cald și primitor, iar pereții sunt decorați cu desene realizate chiar de fiica ei. În cameră se află și o sobă veche, restaurată și vopsită, care a devenit atât un element decorativ, cât și unul practic.

Pasiunea pentru modă se reflectă și în dressingul său. Deși spațiul este generos, artista spune că nu este niciodată suficient pentru toate hainele și accesoriile pe care le are. Totuși, adevărata ei slăbiciune rămâne colecția de genți, care ocupă un loc important în garderoba sa.

