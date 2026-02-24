Acasă » Știri » Cum arată noua casă a Andreei Bănică. Artista s-a ocupat personal de decorat: ”Toate sunt făcute pe comandă”

Cum arată noua casă a Andreei Bănică. Artista s-a ocupat personal de decorat: "Toate sunt făcute pe comandă"

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 06:40
Cum arată noua casă a Andreei Bănică. Artista s-a ocupat personal de decorat: ”Toate sunt făcute pe comandă”
Andreea Bănică/SURSA FOTO: Andreea Bănică/Instagram
După 15 ani în care a locuit în zona Nerva Traian, în București, Andreea Bănică și-a schimbat locuința. Acum, celebra cântăreață a ales să se mute într-o altă casă, iar aceasta a avut grijă ca fiecare colțișor al casei să fie frumos și estetic. Aceasta s-a implicat activ în ideile pentru renovarea casei și a ales să lucreze cu producători români.

Chiar dacă depărțirea de fosta casă a fost grea, artista face un tur virtual al noii sale case și le arată urmăritorilor săi cum a gândit mobilarea și amenajarea casei, dar și a grădinii.

Artista, atentă la detalii

Aceasta împărtășește cu fanii săi cum a ales mobila casei cu etaj, ce a determinat-o să facă aceste alegeri și cine s-a ocupat de amenajări: „Masa din lemn masiv cu scaunele din living, toate sunt făcute pe comandă, pe gustul și nevoile noastre. Am optat să lucrez cu producătorii romani pe care îi susțin mult, apreciez calitatea materialelor și finisajele lor de multe ori peste producatoriii externi”, a spus Andreea pe pagina sa de Instagram.

Se pare că artista susține industria mobilei din România, devenind una dintre clientele fidele ale acesteia. Andreea Bănică a spus că încă mai are de lucru pentru partea estetică a casei: „Sper că de acum înainte să pot găsi produse românești care să împlinească nevoie noastre și să terminam în sfârșit toată casa. Mai avem de căutat tablouri , masa de cafea din livingul mare, veioze, oglinzi, decorațiuni care să întregească designul”, a mai adăugat aceasta.

Atentă la detalii a fost și atunci când s-a decis cum să arate spațiul exterior, iar Andreea Bănică a ales ca acesta să arate ca o grădină ruptă din revistele de design interior, cu plante decorative, gazon și pietriș. Artista s-a ocupat întru totul de amenajarea grădinii și a spus că: „a fost o muncă… nu grea, ne-a rupt!”.

Cum arată casa Andreei Bănică? S-a ocupat personal de decorat: ”Ne-a rupt”
Cum arată casa Andreei Bănică? S-a ocupat personal de decorat: ”Ne-a rupt”/SURSA FOTO: Andreea Bănică/Instagram

Nostalgia, la locul ei

Andreea a declarat că și cealaltă casă a fost organizată și amenajată așa cum a crezut de cuviință: „Nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de euro cum se poartă mai nou”, a spus aceasta pe Instagram.

„Fiecare plantă în parte este plantată de și cu mâinile noastre, iar în timp am ajuns să cunoaștem multe despre ele. Plantele dau viață și binecuvântează aerul de care avem atâta nevoie. Primăvară mă trezeam cu gândul să văd ce pom a mai înmugurit și îi vedeam evoluția de la o zi la alta, iar atunci când înflorea mă bucurăm ca un copil mic când vede o jucărie.”, a declarat Andreea Bănică.

Aceasta a declarat și că, în ciuda faptului că s-a mutat, va mai merge să viziteze fosta casă. Pentru artistă, tot ce a clădit are o importanță enormă și nu pare că se poate desprinde atât de rapid de locul în care a locuit timp de 15 ani împreună cu familia sa: „Probabil îmi voi băga nasul în ea și pe viitor, să îmi văd florile dragi. Ce este bine, faptul că ne vom întoarce în același loc, pe partea dreapta însă, la un număr fără soț care are o însemnătate mare (nimic nu este întâmplător) ziua de naștere a Sofiei!”, a mai spus Andreea Bănică în urmă cu ceva timp.

×