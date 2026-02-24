Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal

Cu toții știm că pisicile miaună și că rudele lor mai mari, cum ar fi tigrii sau leii scot sunete similare, chiar dacă nu vorbim despre un mieunat clasic.

Însă există și o felină cu adevărat ciudată, una care mai degrabă „latră”, exact ca un câine.

Pisica de nisip (Felis margarita) este o creatură destul de mică, cu o lungime a corpului de doar aproximativ 45 până la 57 de centimetri. Cu toate acestea, coada poate fi adăuga încă jumătate din corpul animalului, de la 28 până la 35 de centimetri. Aceste pisici mici cântăresc doar unul până la 3 kilograme, scrie iflscience.com.

Pisica ciudată care „latră” ca un câine

Poate că sunt mici, dar cu siguranță sunt perfect adaptate. În principal nocturne, aceste pisici vânează folosindu-și auzul ascuțit pentru a detecta orice pradă. Sunt singurele felide care trăiesc exclusiv în habitate deșertice. Preferă deșerturile, unde pot prinde rozătoare mici. De asemenea, ele vânează păsări mici, iepuri de câmp și ocazional reptile. În deșertul Sahara, sunt cunoscute pentru faptul că ucid vipere de nisip, uneori îngropându-și prada pentru a se întoarce la ea mai târziu.

Distribuția speciei este fragmentată, iar stabilirea exactă a arealului total nu este simplă. Se știe însă că preferă deșerturile autentice din Maroc, traversând Peninsula Arabică și ajungând în țări precum Pakistan, Kazahstan și Siria.Pisicile de nisip sunt săpătoare experimentate. Își construiesc propriile vizuini și pot scoate prada direct din nisip. Au peri lungi și deși pe tălpi, care le protejează de nisipul încins. În plus, această adaptare face ca urmele lăsate să fie foarte discrete, ceea ce le transformă în unele dintre cele mai greu de urmărit feline.

