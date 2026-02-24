Acasă » Știri » Cele 2 produse de post care costă împreună doar 8,39 lei la LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 martie 2026

Cele 2 produse de post care costă împreună doar 8,39 lei la LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 martie 2026

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 09:07
Cele 2 produse de post care costă împreună doar 8,39 lei la LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 martie 2026
Ce schimbare a făcut Lidl

Așa cum obișnuiește, Lidl aduce în fața oamenilor noi oferte și reduceri. Cel mai cunoscut lanț de supermarket-uri din România le oferă cumpărătorilor oferte de neratat, iar prețurile pentru produsele alimentare sunt surprinzătoare: unul dintre ele are 80% reducere până la 1 martie. Lidl sare în ajutorul oamenilor și le oferă posibilitatea de a cheltui mai puțini bani pe alimentele pe care ar fi plătit, în mod normal, cu încă o dată aceeași sumă. 

În perioada 24 februarie-1 martie 2026, Lidl ajută oamenii și le aduce o ofertă de neratat. În listă sunt regăsite produsele alimentare de bază, în acest fel cumpărătorii își pot achiziționa fructe, legume și produse din carne, produse care sunt necesare pentru o alimentație echilibrată. Totuși, cumpărătorii trebuie să fie atenți la oferte, deoarece reducerile de 60% și 80% se aplică la același produs cumpărat din același sortiment.

Oferte la legume și fructe de la Lidl

Diferențele de preț sunt semnificative în această săptămână la Lidl. Pentru al doilea produs din același sortiment se acordă reduceri de 60%, 70% sau chiar 80%, iar la casa de marcat scăderile de preț chiar contează.

Printre produsele la reducere se află și fasolea albă din gama Campo Largo. Dacă inițial două pungi din această gamă costau 19,59 de lei, acum acestea ajung la prețul de 27,98 de lei, deoarece se încadrează în reducerea de 60%.

Alături de discounturile la legume, Lidl oferă și reduceri pentru fructe la conservă, iar feliilor de mandarine în sirop li se aplică un rabat de 80% la al doilea produs. De la 13,98 de lei acordați pentru două cutii de felii de mandarine în sirop prețul scade la 8,39 de lei.

Catalog Lidl în perioada 23 februarie-1 martie 2026/SURSA FOTO: Lidl.
Catalog Lidl în perioada 23 februarie-1 martie 2026/SURSA FOTO: Lidl.

În acest fel, oamenii economisesc sume de bani semnificative. Alături de legume și fructe, Lidl a ieftinit și produsele de igienă și lactatele. Pilos Sana Light au la al doilea produs o reducere de 70%. Tot în reducerea de 70% se încadrează și creveții din gama Ocean Sea, dar și salata de icre cu hering Nautica.

Oferte LIDL, în săptămâna 24 februarie-1 martie 2026

Printre podusele cu preț redus se află și crenvuștii de pui Pikok. Dacă achiziționați două pachete identice, prețul acestora va scădea cu 7,69 de lei, pentru că aceste alimente se încadrează în reducerea de 70%. Adică două pachete care costau, în mod normal, 21,98 de lei, după această reducere de 70% vor costa 14, 49 de lei.

Și chiar dacă e frig afară, Lidl se adresează și celor care consumă băuturi alcoolice. În acest fel, magazinul a redus prețul berii blonde Argus, care acum costă 3,99 de lei, în loc de 5,49 de lei, prețul inițial. Redusă este și berea blondă Heineken, care acum costă 4,99 de lei de la 6,25 de lei.

LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit

Când se va deschide magazinul ATAC din Drumul Taberei. A fost făcut anunțul oficial

