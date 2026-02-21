LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit

O geantă de mână a fost concepută de lanțul de magazine LIDL. Ea a fost inspirată din designul celebrului cărucior de cumpărături. Lanțul nemțesc de supermarketuri a făcut lansarea împreună cu un cunoscut designer.

LIDL scoate pe piață un nou accesoriu inedit. O geantă de mână inspirată de căruciorul de cumpărături este cea mai nouă invenție. Ideea a fost pusă în practică de un celebru artist și designer newyorkez. Este vorba despre Nikolas Bentel, în vârstă de 32 de ani.

Nu este primul accesoriu realizat în colaborare cu LIDL. În trecut a mai fost lansată o creație inedită, care a avut un mare succes. Geanta Croissant a fost realizată în ediție limitată tot de designerul Bentel. Și pentru că aceasta a devenit atât de virală, s-au gândit la această nouă geantă.

Cum arată geanta cărucior de la LIDL

După cum îi spune și numele, geanta are forma unui mini-cărucior. Ea este realizată din oțel inoxidabil rezistent și are un mâner clasic, la fel ca cel al căruciorului din supermarket. De asemenea, are și un mâner detașabil cu ajutorul căruia poate deveni un statement de designer.

Creația este învelită cu un săculeț de protecție atunci când este livrată. În interiorul ei se găsește și un jeton pentru cumpărături, dar include și o cutie cadou. Conform creatorilor, în ea pot fi transportate obiecte personale mici, dat fiind faptul că nu este foarte încăpătoare.

„Este incredibil de interesant să transformi cele mai neașteptate obiecte în declarații de modă”, spune creatorul genții, Nikolas Bentel.

El susține despre obiectul creat de el că este realizat pentru a atrage atenția.

„Este jucăușă, practică și concepută să atragă atenția, fie pe podium, fie la cumpărături.”

Când va fi lansată geanta și cine o poate primi

Geanta va fi prezentată în mod oficial publicului în perioada 20-21 februarie, atunci când va avea loc un eveniment organizat la Londra. Data lansării produsului coincide cu London Fashion Week.

Din 26 februarie, geanta va fi disponibilă online pentru cei care și-o doresc. Aceștia trebuie să se înscrie online, iar creația va ajunge la ei prin tragere la sorți. Primirea produsului va fi gratuită și doar pentru cei înscriși. Numărul de exemplare care va ajunge la public nu a fost stabilit momentan.

