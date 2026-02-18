Acasă » Știri » Alertă alimentară! Produsul a fost retras din magazinele Lidl

Alertă alimentară! Produsul a fost retras din magazinele Lidl

De: Irina Vlad 18/02/2026 | 13:27
Alertă alimentară! Produsul a fost retras din magazinele Lidl
Alertă alimentară în magazinele Lidl din România/ sursă foto: social media

Este alertă sanitară în magazinele Lidl din România! În urma analizelor efectuate periodic în cadrul programului de autocontrol, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a retras de la vânzare mai multe loturi de stafide „Furnicuța” contaminate cu pesticide neautorizate în Uniunea Europeană. 

Mai multe loturi de stafide „Furnicuța” au fost retrase de la vânzare din magazinele Lidl din țară, după ce Autoritatea Națională Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a descoperit reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.

ANSVSA: Alertă alimentară în magazinele Lidl din țară

Alerta alimentară a fost emisă preventiv pentru loturile vândute în magazinele Lidl din Alba Iulia, Cugir, Aiud, Blaj și Sebeș. ANSVSA menționează că firma Lucsor Impex SRL a inițiat retragerea produsului „Stafide Furnicuța” de la vânzare. Loturile vizate sunt B115D126 și B120D126 – AICI poți vedea lista cu magazinele Lidl vizate.

Alertă alimentară în magazinele Lidl din România/ sursă foto: ANSVSA

„ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide ‘Furnicuţa’. Detalii produs: Stafide ‘Furnicuţa’; origine: Uzbekistan; ambalator: Lucsor Impex SRL. Loturi vizate: B115D126 şi B120D126. Siguranţa produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezenţa unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos şi Profenofos”, se arată în anunţul ANSVSA.

Consumatorii sunt îndemnați să nu consume produsul din loturile menționate și să le returneze la magazinul de unde a fost cumpărat. Aceștia vor primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

