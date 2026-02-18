Acasă » Exclusiv » Celebrul critic de film a dat verdictul după ce ”Wuthering Heights” a stârnit numeroase controverse: ”Programat să provoace scandal!”

De: Georgiana Ionita 18/02/2026 | 13:35
Noua ecranizare Wuthering Heights nu doar că a aprins internetul, ci a împărțit publicul în două tabere: cei fascinați de reinterpretarea senzuală și cei care o consideră mult prea provocatoare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin Anchidin, specialist în cinematografie și realizatorul rubricii de film de la Neatza cu Răzvan și Dani, explică de ce filmul cu Margot Robbie și Jacob Elordi a devenit atât de discutat și cum a reușit să transforme o poveste clasică într-un fenomen care provoacă reacții în lanț. În același timp, Dana Săvuică își spune părerea despre noua adaptare, iar în online a apărut deja un trend în care influencerele se filmează în lacrimi, complet răvășite de povestea de dragoste dintre Catherine și Heathcliff.

Noua ecranizare Wuthering Heights (2026), regizată del Emerald Fennel, îi aduce în prim-plan pe Margot Robbie și Jacob Elordi și propune o reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai intense povești de dragoste din literatură, continuând seria numeroaselor adaptări realizate de-a lungul timpului, de la varianta clasică din 1939 până la versiunile mai recente. De această dată însă, filmul vine cu o abordare mai îndrăzneață, care păstrează pasiunea explozivă dintre Catherine și Heathcliff, dar o duce într-o zonă mult mai senzuală, cu cadre romantice care scot la suprafață relația lor intensă și, pe alocuri, toxică. Distribuția a stârnit discuții încă dinainte de lansare, iar noua versiune nu mizează doar pe povestea de dragoste, ci și pe obsesia și tensiunile dintre cei doi, transformând totul într-o experiență emoțională care te „răvășește”, după cum descriu și unele dintre vedetele noastre. Cu toate acestea, pelicula a împărțit internetul în două, multe reacții pozitive, fascinate de noua ecranizare, însă altele care compară cu variantele mai vechi ale povești și găsesc mult prea „senzuală” abordarea lui Emerald Fennel.

Cătălin Anchidin: „Un film programat să provoace scandal”

Departe de a fi doar o simplă adaptare romantică, noul Wuthering Heights a intrat rapid în zona filmelor despre care se vorbește obsesiv, iar explicația nu ține doar de poveste, ci și de modul în care a fost construit ca produs cinematografic. Cătălin Anchidin, realizatorul rubricii de film de la Neatza, spune că reacțiile puternice nu sunt întâmplătoare și că filmul era „programat” să stârnească controverse încă din momentul în care a fost anunțat.

„“Wuthering Heights” e unul din filmele despre care se vorbește de câteva luni încoace, asta și din cauza campaniei de marketing agresive de care a avut parte. Pentru cei familiarizați cu filmele regizate de Emerald Fennell nu era nici o surpriză că va deveni rapid controversat. Să ne amintim ce s-a întâmplat cu precedentul ei film, “Saltburn”, care a provocat reacții în lanț pe social media. Revenind la noua adaptare a romanului lui Emily Brontë cu toții știam că va fi o reintrepretare, o repunere în scenă a unei cărți care a beneficiat de-a lungul timpului de peste 35 de ecranizări iar Fennell reușește să aducă un nou layer la povestea celor doi. E evident că filmul nu respectă cartea și că se bazează mai mult pe elemente provocatoare dar vizual este superb. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, nu este un film care să reziste în timp, și uneori e chiar stângaci, dar cred că merită trăită experiența cinematografică în sine. Și încă un lucru, faptul că un film reușește să crească vânzările unui volum clasic cu 500 % cred că merită toată controversa. Măcar așa lumea se mai întoarce și la literatură.”, a declarat Cătălin Anchidin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dana Săvuică: „Fiind modern, are multe scene fierbinți”

Primele impresii au venit inclusiv din zona vedetelor. Dana Săvuică, care a văzut toate ecranizările și a citit romanul, ne-a oferit o reacție sinceră. Deși apreciază anumite elemente ale noii producții, aceasta nu s-a declarat complet impresionată:

„A fost frumos filmul, dar comparat cu cel clasic, acela mi-a plăcut mai mult. Dar coloana sonoră e foarte cool, actorii aleși foarte bine, joacă bine. Fiind modern, are multe scene fierbinți. Așa că sigur va fi printre preferințele femeilor dornice de romance.”, a declarat Dana Săvuică pentru CANCAN.RO.

Influencerele, complet răvășite

Dacă reacțiile din zona clasică au fost temperate, în online filmul a declanșat un val emoțional.

Mai multe influencere au început să se filmeze înainte și după vizionare, transformând experiența într-un mini-trend viral. Mimi P., Andreea Suciu și Maier Laura au postat astfel de clipuri. Înainte de film erau vesele și zâmbitoare, iar la final, în lacrimi, vizibil răvășite.

La scurt timp după proiecție, Mimi a spus:

„Asta sunt eu după film, foarte toxic!”, spune vloggerița Mimi, în video, cu lacrimi în ochi.

„Jacob Elordi, haide că te luăm noi dragule.”, au scris cele trei vloggerițe în dreptul clipului de pe TikTok.

„Suntem RĂVĂȘITE!!!!!!”

Și Diana Enciu și Alina Tănase, unele dintre cele mai cunoscute nume din fashion-ul online românesc, și-au împărtășit impresiile după vizionare. Aproape în lacrimi, cele două influencere și-au declarat fascinația pentru film:

„Prea puține cuvinte pentru câtă emoție am simțit în orele astea. Erotic, raw, soft, romantic. Suntem RĂVĂȘITE!!!!!! Complet răvășite!”, au scris Fabuloasele pe Instagram, în dreptul unui clip despre experiența lor la cinema.

Laura Giurcanu, „ruinată” de acest film

La Răscruce de vânturi, una dintre cele mai „vândute” povești de dragoste

Romanul Wuthering Heights a cunoscut numeroase ecranizări de-a lungul timpului, prima adaptare celebră fiind cea din 1939, regizată de William Wyler, cu Laurence Olivier în rolul lui Heathcliff – o versiune considerată și astăzi reperul clasic al poveștii. Au urmat reinterpretări pentru televiziune și cinema, printre cele mai cunoscute fiind filmul din 1992 cu Ralph Fiennes, dar și adaptarea TV din 2009 în care Tom Hardy l-a interpretat pe Heathcliff, oferind o versiune mai fidelă spiritului romanului. În 2011, regizoarea Andrea Arnold a propus o abordare mai realistă și dură, iar noua ecranizare din 2026, cu Margot Robbie și Jacob Elordi, continuă tradiția reinterpretărilor moderne ale uneia dintre cele mai intense povești de dragoste din literatură.

Jacob Elordi, Margot Robbie, „Wuthering Heights” (2026) – foto Hepta

Noua ecranizare a creat controverse înainte de a ajunge în cinematografe

Filmul a fost înconjurat de controverse încă dinainte de a ajunge în cinematografe, iar distribuția a fost primul motiv de scandal online. Fanii romanului au criticat faptul că Margot Robbie, blondă și în vârstă de 35 de ani, o interpretează pe Catherine, descrisă în carte ca fiind brunetă și adolescentă, în timp ce alegerea lui Jacob Elordi pentru rolul lui Heathcliff a stârnit și mai multe reacții, personajul fiind prezentat în roman cu pielea închisă la culoare. Margot Robbie a recunoscut că înțelege reacțiile negative, dar le-a transmis criticilor să aștepte verdictul final: „Aș spune, așteptați și veți vedea. Aveți încredere în mine, veți fi fericiți”.

„Fifty Shades of Grey, „cuminte” pe lângă noul Wuthering Heights

Nu au lipsit nici comparațiile cu Fifty Shades of Grey, iar unele cronici din presa americană au mers atât de departe încât au sugerat că noul Wuthering Heights duce romantismul într-o zonă atât de senzuală încât face celebra franciză să pară „cuminte”.

