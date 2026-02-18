Acasă » Exclusiv » Francisca a născut înainte de termen. Soția lui TJ Miles, despre momentul care i-a schimbat viața: “Nu mă așteptam”

Francisca a născut înainte de termen. Soția lui TJ Miles, despre momentul care i-a schimbat viața: “Nu mă așteptam”

De: Loriana Dasoveanu 18/02/2026 | 05:50
Francisca a născut înainte de termen. Soția lui TJ Miles, despre momentul care i-a schimbat viața: "Nu mă așteptam"
Francisca și Tj Miles trăiesc cea mai intensă perioadă din viața lor. Cei doi au devenit părinții unei fetițe în urmă cu câteva zile, iar de atunci Universul lor gravitează în jurul copilului. Evenimentul, așteptat inițial în luna martie, s‑a produs mai devreme, pe 10 februarie și a transformat Ziua Îndrăgostiților într-un moment de împlinire pentru celebrul cuplu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Francisca despre momentele cele mai importante din viața ei. Soția lui TJ Miles vorbește despre emoțiile prin care a trecut în momentul nașterii, despre petrecerea de botez și de nuntă, dar face dezvăluiri și despre soțul ei. Cum este Big Blană ca tată, aflăm în rândurile următoare. 

Francisca și Tj Miles experimentează de peste o săptămână rolul care le-a schimbat viața: cel de părinți. Venirea pe lume a fetiței lor marchează începutul unui nou capitol pentru cuplu, unul plin de bucurii, dar și de provocări cărora urmează să le facă față cu brio. Emoțiile au început încă de la naștere, căci fiica lor a venit înainte de termen pe lume.

Francisca și Tj Miles se bucură de viața de părinți, după nașterea ce le-a dat emoții mari: „Am ajuns la spital cu membranele fisurate”

Încă plină de emoții, dar și de temeri normale pentru orice mamă la început de drum, Kim K de România a vorbit despre sentimentele începutului care o încearcă în noul drum pe care urmează să-l parcurgă.

„Sunt foarte bine, neașteptat de bine aș putea spune. În primele săptămâni mănâncă și dorm. Ne lasă să dormim, e cuminte, dar eu nu prea dorm că e treaba asta nouă de mamă. Mă trezesc să văd dacă e totul în regulă, dacă respiră cum trebuie, dar asta e partea a doua, copilul e foarte liniștit și doarme”, începe Francisca dezvăluirile. 

Dacă în ceea ce o privește pe Francisca, noul rol o ține mereu în alertă, în ceea ce-l privește pe Tj Miles se poate spune că s-a adaptat rapid la rolul de tătic. Nu se dă în lături de la nimic, lucru care nu poate decât să o bucure pe vedeta care mai are timp și pentru ea.

„Nu e un tătic care să plângă la prima mișcare, dar e un tătic emoționat. Își manifestă emoțiile într-un sens pozitiv, frumos, se bucură de perioada aceasta. A venit cu mine azi și cu fetița să-mi fac eu unghiile, a stat cu cea mică. Se descurcă să o hrănească, să o adoarmă. E foarte îndemânatic”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Francesca și Tj Miles au devenit părinții unei fetițe
Francisca și Tj Miles au devenit părinții unei fetițe

Momentul nașterii a fost cu emoții pentru Francisca, și nu unele pozitive, dimpotrivă. Au existat anumite probleme, dar, din fericire, totul este bine când se termină cu bine.

„Am ajuns cu membranele fisurate în săptămâna 36 și nu mă așteptam să nasc. Eu nu am perceput durerea, contacții în luna noua e normal să fie. Am simțit că trebuie să merg la camera de gardăsă văd dacă e totul în regulăși mi s-a spus că nu mă lasă să plec. Dădeam un test slab pozitiv, mi s-a zis să rămân sub supraveghere. A doua zi credeam că mă externează, dar am născut. Nu s-a întâmplat foarte devreme, dar a fost mai devreme cu o săptămână și ceva, două. Eu mă pregătisem psihic pentru finalul lumii februarie, chiar început de martie.  Inițial mi se spusese că o să nasc în martie, dar la ultima morfologie mi-a spus medicul că  nu mă prinde luna martie. Și uite că abia ce am intrat în februarie și am născut.

Francesca a trecut prin mari emoții înainte de naștere
Francisca a trecut prin mari emoții înainte de naștere

S-a schimbat și zodia, e vărsătoare și ar fi trebuit să fie pești. Bine, într-un fel asta chiar n-a mai contat. Eu îmi făceam grijă căpierdeam lichidși când țise rup membraneleși copilul având cordonul ombilical de două ori în jurul gâtului, era destul de periculos. Nu puteai să amân, e bine că am născut atunci. Eu cred că aș fi plâns la fel și dacă aș fi născut în săptămâna 41. Sunt emoții, sunt hormoni, sunt tot felul de stări prin care treci la naștere”, a mai spus ea. 

 „Facem botezul fetiței în septembrie”

Francisca și Tj Miles au ales un nume special pentru fiica lor- Clara Lia. Cei doi au preferat să țină secret numele până la momentul nașterii micuței, și nu din cauza diverselor superstiții, ci pentru că nu știau dacă i se va potrivi. Din fericire, numele i se potrivește perfect fiicei lor, ne spune vedeta. În privința cetățeniei micuței, momentan aceasta este doar română, dar cei doi părinți nu exclud varianta ca fiica lor să aibă dublă-cetățenie.

„Am numit-o Clara Lia, eu o strig Clara, dar mi-a plăcut foarte mult combinația Clara-Lia. Noi ne-am decis demult asupra acestui nume, dar nu l-am dezvăluit pentru că am vrut să-l văd cum arată copilul și dacă îi se potrivește. Am vrut să văd cum e vibe-ul când o să nasc și mi s-a părut numele perfect pentru ea. E un nume puternic, e un nume care sună bine în orice limbă. Tatăl are rezidență și cetățenie canadiană, deci nimic în viața asta nu e de exclus, sună bine Clara-Lia Iodaș. Dacă tatăl e rezident în Canada, el nici acum nu are buletin românesc, el e rezident în Canada, deci ne gândim că s-ar putea să aibă și rezidență canadiană micuța în viitor”, a dezvăluit proaspăta mămică pentru CANCAN.RO

De când au devenit părinți, cei doi au o regulă clară: fără vizite, cu excepția persoanelor foarte apropiate.

„Bunicii au fost primii care au văzut-o pe fetiță din familie. Evităm vizitele în perioada asta că e sezon de gripă. E normal să vrem să o protejăm, dar bineînțeles că bunicii au venit și au văzut-o. Și părinții lui TJ și ai mei, inclusiv fratele meu. Părinții lui locuiesc în România dinainte să revină el aici definitiv”, a mai spus ea. 

Tj Miles este un tată foarte implicat și grijuliu
Tj Miles este un tată foarte implicat și grijuliu

Francisca și Tj Miles se pregătesc sufletește pentru noul moment important din viața lor: botezul micuței Clara- Lia. Așa cum știm, cununia civilă a lor a fost făcută în mare secret, doar cu apropiații, iar botezul fiicei lor va fi la fel. Însă, celebrul cuplu va organiza și o mare petrecere de nuntă și botez, adică un nuntez unde vor fi invitate sute de persoane.

„Evenimentul va fi în toamnă, în luna septembrie vom face botezul.  Noi nunta am făcut-o foarte restrâns, am vrut să ne cununăm religios, să fim ok, copilul să vină într-o familie. Și botezul, probabil, că la fel îl vom face, cu câțiva oameniapropiați, dar petrecerea va fi în toamnă. Și pentru nuntă,și pentru botez vom face o petrecere. Noi nu am uitat pe nimeni,vom face o petrecere mare în care să ne bucărăm cu toții de toate evenimentele, de Clara, de nunta noastră. Nu va fi cu mii de invitați,dar va fi o petrecere pentru toți oamenii dragi și apropiaținouă, poate câteva sute. 

Botezul va fi cevamai restrâns pentru familia noastră, dar nu am pus încă la punct detaliile. Vreau să mă bucur de slujbă, de eveniment, la fel cum m-am bucurat de cununia religioasă. Noi nu facem nunți, botezuri pentru bani, că să ne bucurăm de moment”, a spus Francisca. 

