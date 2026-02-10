Acasă » Știri » Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile

Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 11:44
Francesca și TJ Miles au devenit părinți!/foto: social media

Seara trecută a fost cu adevărat specială pentru Francesca și TJ Miles. Emoțiile erau la cote maxime, un amestec de bucurie, nerăbdare și teamă. TJ se simțea copleșit de fericire, dar și de emoția momentului, în timp ce Francesca era vizibil afectată, lacrimile ei trădau o frică subtilă, o neliniște firească înainte de întâlnirea cu cea mai importantă experiență a vieții: nașterea primului lor copil. 

Pregătirile pentru spital au fost pe repede înainte. TJ a povestit cum s-a îmbrăcat în spital, alegând ținute de protecție și mască, pentru a reduce la minimum riscul de contaminare, dornic să fie alături de Francisca în siguranță. Era emoționat, recunoscând că, deși și ea simțea frică, el era cel mai neliniștit.

Francesca și TJ Miles au devenit părinți!

Francesca a devenit mamă cu doar câteva zile înainte de Valentine’s Day, iar TJ a simțit o bucurie copleșitoare și o responsabilitate pe măsură. Cei doi nu știau încă dacă vor avea o fetiță sau un băiețel, dar iubirea și emoția de a-și întâlni copilul depășeau orice alte așteptări. Erau conștienți că viața lor se va schimba complet de acum înainte, dar erau pregătiți să primească această nouă provocare cu brațele deschise.

Evenimentul a fost cu adevărat neașteptat, pentru că, deși sarcina era estimată în primăvară, în martie mai exact, copilul a venit mai devreme decât anticipaseră. Această surpriză a adus și mai multă intensitate emoțională, transformând momentul nașterii într-o experiență memorabilă

TJ Miles: Deci, noi în seara asta o să fim fericiți. Eu sunt foarte fericit. Francesca plânge. Tu ce plângi?

Francesca: – Îmi e frică.

TJ Miles: – E frică cum? Ce burtă are, știi că nu s-a așteptat. Pe cuvânt!  N-am mai făcut-o, dar lucrurile cele mai frumoase sunt frumoase în viață, nu?
Să vă mulțumim pentru vizionare. Deci, mie nu-mi vine să cred că o să devin tată fix acum. Acum o să devin tată. Efectiv, mă pregătesc să mă duc să ajung și eu la naștere, să fiu acolo cu, you know. Ea o să nască; o pregătește acum cu anestezie, cu toate de-astea, cameră. Eu sunt îmbrăcat frumos, cu mască, să fie cât mai puțini microbi. Ce să zic, o să fiu tată în curând, asta este ultimul moment înainte de aia. Am ajuns în camera de operații. La revedere! Nu știu, am emoții, sincer, dar am. Sunt gata. Cred că eu mai mult decât Francesca, dar asta e viața, let’s go!

