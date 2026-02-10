Brooklyn Beckham a renunțat la tatuajul pe care și-l făcuse în onoarea tatălui său. Cum a reacționat fotbalistul

Brooklyn Beckham i-a dat o nouă lovitură tatălui său, David, acoperind un tatuaj pe care îl făcuse anterior cu scopul de a-i aduce un omagiu fotbalistului.

El a ascuns cuvântul „Tata” de pe tatuajul său, într-un gest care pare să aibă legătură cu neînțelegerile tot mai mari din interiorul familiei Beckham, scrie The Sun.

„Brooklyn a fost supus unui tratament cu laser pentru a elimina scrisul. A vrut să dispară”, a declarat o sursă apropiată fiului lui David Beckham.

Schimbarea de pe brațul drept al lui Brooklyn a fost observată în timp ce acesta se afla în Los Angeles cu soția sa, actrița Nicola Peltz.

Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a declarat că nu dorește să se împace cu membrii familiei sale, acuzându-i că au divulgat povești negative despre el și Nicola, în vârstă de 31 de ani.

„Simte atât de multă durere și suferință, încât nu ar fi sincer să păstreze un astfel de omagiu pe corpul său”, a mai declarat sursa.

Brooklyn, poreclit „Buster” de David, a păstrat pe braț cuvintele „Te iubesc, Bust”, deși acestea au fost estompate. De asemenea, el și-a acoperit un tatuaj pe piept dedicat mamei sale, Victoria, mai scrie sursa.

Cum a reacționat David Beckham

La scurt timp după, David Beckham a împărtășit un omagiu emoționant adus fiului său, Brooklyn, pe Instagram. În weekend, David, în vârstă de 50 de ani, a postat un omagiu adus fiului său cel mare.

Legenda lui Manchester United a prezentat imensa colecție de ghete de fotbal pe care le-a adunat de-a lungul carierei sale, pe unele dintre ele fiind trecut numele lui Brooklyn.

Beckham a inclus numele copiilor săi pe ghetele sale de-a lungul carierei, iar multe dintre ele îi prezintă și pe frații mai mici ai lui Brooklyn: Romeo, 23 de ani, Cruz, 20 de ani, și Harper, 14 ani.

David Beckham și-a început cariera la Manchester United în 1992, înainte de a se transfera la Real Madrid în 2003, apoi la LA Galaxy în 2007.

