Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Brooklyn Beckham a renunțat la tatuajul pe care și-l făcuse în onoarea tatălui său. Cum a reacționat fotbalistul

Brooklyn Beckham a renunțat la tatuajul pe care și-l făcuse în onoarea tatălui său. Cum a reacționat fotbalistul

De: Daniel Matei 10/02/2026 | 12:48
Brooklyn Beckham a renunțat la tatuajul pe care și-l făcuse în onoarea tatălui său. Cum a reacționat fotbalistul

Brooklyn Beckham i-a dat o nouă lovitură tatălui său, David, acoperind un tatuaj pe care îl făcuse anterior cu scopul de a-i aduce un omagiu fotbalistului.

El a ascuns cuvântul „Tata” de pe tatuajul său, într-un gest care pare să aibă legătură cu neînțelegerile tot mai mari din interiorul familiei Beckham, scrie The Sun.

„Brooklyn a fost supus unui tratament cu laser pentru a elimina scrisul. A vrut să dispară”, a declarat o sursă apropiată fiului lui David Beckham.

Schimbarea de pe brațul drept al lui Brooklyn a fost observată în timp ce acesta se afla în Los Angeles cu soția sa, actrița Nicola Peltz.

Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a declarat că nu dorește să se împace cu membrii familiei sale, acuzându-i că au divulgat povești negative despre el și Nicola, în vârstă de 31 de ani.

„Simte atât de multă durere și suferință, încât nu ar fi sincer să păstreze un astfel de omagiu pe corpul său”, a mai declarat sursa.

Brooklyn, poreclit „Buster” de David, a păstrat pe braț cuvintele „Te iubesc, Bust”, deși acestea au fost estompate. De asemenea, el și-a acoperit un tatuaj pe piept dedicat mamei sale, Victoria, mai scrie sursa.

Cum a reacționat David Beckham

La scurt timp după, David Beckham a împărtășit un omagiu emoționant adus fiului său, Brooklyn, pe Instagram. În weekend, David, în vârstă de 50 de ani, a postat un omagiu adus fiului său cel mare.

Legenda lui Manchester United a prezentat imensa colecție de ghete de fotbal pe care le-a adunat de-a lungul carierei sale, pe unele dintre ele fiind trecut numele lui Brooklyn.

Beckham a inclus numele copiilor săi pe ghetele sale de-a lungul carierei, iar multe dintre ele îi prezintă și pe frații mai mici ai lui Brooklyn: Romeo, 23 de ani, Cruz, 20 de ani, și Harper, 14 ani.

David Beckham și-a început cariera la Manchester United în 1992, înainte de a se transfera la Real Madrid în 2003, apoi la LA Galaxy în 2007.

CITEȘTE ȘI:

David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța

David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cauza morții actriței Catherine O’Hara a fost publicată. Ce scrie pe certificatul ei de deces
Showbiz internațional
Cauza morții actriței Catherine O’Hara a fost publicată. Ce scrie pe certificatul ei de deces
Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său
Showbiz internațional
Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului ...
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales ...
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales deja partenera
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
Vezi toate știrile
×