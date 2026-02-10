Cauza morții actriței Catherine O’Hara a fost publicată. Ce scrie pe certificatul ei de deces

Catherine O’Hara a murit din cauza unei embolii pulmonare, conform certificatului său de deces. O’Hara s-a stins pe 30 ianuarie, într-un spital din Los Angeles, la vârsta de 71 de ani. Pe lângă cheagul de sânge din plămâni, certificatul de deces menționează și cancerul de colon drept cauză.

Actrița fusese diagnosticată cu această boală în 2025. Catherine O’Hara a fost transportată la spital pe 30 ianuarie, după ce a avut dificultăți de respirație la domiciliul ei din elegantul cartier Brentwood din Los Angeles.

Catherine O’Hara, în vârstă de 71 de ani, care a jucat în „Beetlejuice” și, mai recent, în serialul satiric hollywoodian „The Studio”, difuzat de Apple TV, a fost declarată moartă la scurt timp după aceea.

Cauza morții actriței Catherine O’Hara

O’Hara s-a născut la Toronto în 1954. Actrița era cea mai mică dintre cei șapte copii, tatăl ei lucra pentru Canadian Pacific Railway, iar cea care i-a dat viață era agent imobiliar. Mai târziu s-a alăturat legendarului teatru de comedie Second City, alături de Eugene Levy, cu care avea să colaboreze de-a lungul carierei sale, inclusiv la serialul TV de succes „Schitt’s Creek”.

Debutul ei în lumea filmului a venit în 1980 cu „Double Negative” – tot alături de Eugene Levy și John Candy. În 1988, a jucat rolul mamei vitrege a Winonei Ryder în filmul „Beetlejuice”, regizat de Tim Burton. Ulterior, s-a căsătorit cu scenograful filmului, Bo Welch. Cei doi au devenit părinți pentru doi băieți, Matthew și Luke.

Catherine O’Hara a devenit cunoscută după ce a jucat în „Singur acasă”

Cu toate astea, a devenit cunoscută publicului larg în 1990, ca mama lui Kevin, personajul lui Culkin, din filmul „Singur acasă”. Ea avea să își reia rolul în continuarea filmului „Home Alone 2: Lost in New York”, în care a apărut și Donald Trump, cu zeci de ani înainte ca acesta să devină președintele S.U.A.

În 1993, a colaborat din nou cu Burton, de această dată la filmul „Coșmarul dinaintea Crăciunului”. Rolul din Schitt’s Creek i-a adus un premiu Emmy pentru cea mai bună actriță în rol principal în 2020. De asemenea, a fost distinsă și cu un Glob de Aur.

