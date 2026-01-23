Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii

Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii

De: Daniel Matei 23/01/2026 | 20:29
Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Vedete de la Hollywood, nume importante din lumea modei modei și sute de admiratori s-au adunat vineri la Roma pentru a-și lua rămas bun de la legendarul designer Valentino Garavani.

Ceremonia a avut loc în inima capitalei italiene, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, unde sicriul lui Garavani a ajuns vineri dimineață, după ce fusese expus timp de două zile la sediul fundației Valentino, scrie People.

Mulțimi de oameni au umplut străzile din afara bazilicii, unele îmbrăcate în roșu sau purtând genți, eșarfe și flori roșii în semn de omagiu adus culorii preferate a designerului.

Vedetele prezente la funeraliile lui Valentino Garavani

Printre cei prezenți la funeralii s-au numărat actrița Anne Hathaway, care a fost fotografiată plângând la sosire alături de soțul ei, Adam Shulman.

Donatella Versace, Tom Ford și Anna Wintour s-au numărat printre numele mari din lumea modei care au asistat la ceremonie, alături de directorul de creație al Valentino, Alessandro Michele, fostul designer Valentino Pierpaolo Piccioli, designerul Dior Maria Grazia Chiuri și președintele Kering, François-Henri Pinault. Olivia Palermo și Elizabeth Hurley au fost, de asemenea acolo.

Sursa foto: Profimedia

Chiar și pelerinele ceremoniale purtate carabinieri au fost create de Armani, un detaliu care a subliniat amploarea omagiului adus designerului, notează sursa citată.

Lumea modei a mai pierdut un nume important, la doar 4 luni după ce Giorgio Armani s-a stins. Valentino Garavani și-a dat ultima suflare în locuința lui din Roma, iar cei apropiați i-au fost alături până în ultimele clipe. 

Creatorul de modă s-a născut în anul 1932 în orașul nordic Voghera, Italia. Valentino Garavani a învățat meserie în atelierele de modă din Paris și mai apoi și-a fondat propria casă de modă la Roma, în anul 1959. 

Începutul său a fost marcat de rochiile într-o nuanță intensă de stacojiu, culoarea care l-a consacrat și a rămas asociată cu el devenind culoarea „roșul Valentino” la acea vreme. 

Acesta l-a cunoscut în 1960 pe Giancarlo Giammeti, partenerul său de afaceri de lungă durată și partener de viață timp de 12 ani, alături de care a transformat Valentino SpA într-un brand internațional. 

CITEȘTE ȘI:

Italienii îi aduc un ultim omagiu lui Valentino Garavani. Coadă la capela unde a fost depus trupul creatorului de modă

Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții
Showbiz internațional
Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții
Paris Hilton, strălucitoare la lansarea unui nou documentar despre viața ei. Ce alte vedete au participat la eveniment
Showbiz internațional
Paris Hilton, strălucitoare la lansarea unui nou documentar despre viața ei. Ce alte vedete au participat la eveniment
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Lovitura fatală a lui Bolojan: Românii pot rămâne mai ușor fără case!
Gandul.ro
Lovitura fatală a lui Bolojan: Românii pot rămâne mai ușor fără case!
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre...
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Lovitura fatală a lui Bolojan: Românii pot rămâne mai ușor fără case!
Gandul.ro
Lovitura fatală a lui Bolojan: Românii pot rămâne mai ușor fără case!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adolescentă de 15 ani, dispariție inexplicabilă! Ghiozdanul și telefonul, găsite pe podul din Agigea
Adolescentă de 15 ani, dispariție inexplicabilă! Ghiozdanul și telefonul, găsite pe podul din Agigea
O badantă a găsit un bon poștal vechi în casa bătrânei pe care o îngrijește. A rămas fără ...
O badantă a găsit un bon poștal vechi în casa bătrânei pe care o îngrijește. A rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează
Dramă cumplită în Cluj! Copil de 4 ani, dispărut în apele înghețate ale Someșului Mic
Dramă cumplită în Cluj! Copil de 4 ani, dispărut în apele înghețate ale Someșului Mic
Doliu în televiziune! Celebra prezentatoare TV a murit din cauza unei boli nemiloase
Doliu în televiziune! Celebra prezentatoare TV a murit din cauza unei boli nemiloase
Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a ...
Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale
Zodia care va primi o majorare de salariu la începutul lunii februarie. Încep luna cu energie și vești ...
Zodia care va primi o majorare de salariu la începutul lunii februarie. Încep luna cu energie și vești extraordinare
Vezi toate știrile
×