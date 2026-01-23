Vedete de la Hollywood, nume importante din lumea modei modei și sute de admiratori s-au adunat vineri la Roma pentru a-și lua rămas bun de la legendarul designer Valentino Garavani.

Ceremonia a avut loc în inima capitalei italiene, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, unde sicriul lui Garavani a ajuns vineri dimineață, după ce fusese expus timp de două zile la sediul fundației Valentino, scrie People.

Mulțimi de oameni au umplut străzile din afara bazilicii, unele îmbrăcate în roșu sau purtând genți, eșarfe și flori roșii în semn de omagiu adus culorii preferate a designerului.

Vedetele prezente la funeraliile lui Valentino Garavani

Printre cei prezenți la funeralii s-au numărat actrița Anne Hathaway, care a fost fotografiată plângând la sosire alături de soțul ei, Adam Shulman.

Donatella Versace, Tom Ford și Anna Wintour s-au numărat printre numele mari din lumea modei care au asistat la ceremonie, alături de directorul de creație al Valentino, Alessandro Michele, fostul designer Valentino Pierpaolo Piccioli, designerul Dior Maria Grazia Chiuri și președintele Kering, François-Henri Pinault. Olivia Palermo și Elizabeth Hurley au fost, de asemenea acolo.

Chiar și pelerinele ceremoniale purtate carabinieri au fost create de Armani, un detaliu care a subliniat amploarea omagiului adus designerului, notează sursa citată.

Lumea modei a mai pierdut un nume important, la doar 4 luni după ce Giorgio Armani s-a stins. Valentino Garavani și-a dat ultima suflare în locuința lui din Roma, iar cei apropiați i-au fost alături până în ultimele clipe.

Creatorul de modă s-a născut în anul 1932 în orașul nordic Voghera, Italia. Valentino Garavani a învățat meserie în atelierele de modă din Paris și mai apoi și-a fondat propria casă de modă la Roma, în anul 1959.

Începutul său a fost marcat de rochiile într-o nuanță intensă de stacojiu, culoarea care l-a consacrat și a rămas asociată cu el devenind culoarea „roșul Valentino” la acea vreme.

Acesta l-a cunoscut în 1960 pe Giancarlo Giammeti, partenerul său de afaceri de lungă durată și partener de viață timp de 12 ani, alături de care a transformat Valentino SpA într-un brand internațional.

