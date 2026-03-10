Acasă » Știri » Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor

Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor

De: Elisa Tîrgovățu 10/03/2026 | 09:39
Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor
Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

O tânără în vârstă de doar 25 de ani a murit în timp ce se afla pe o autostradă din Brazilia. Karla Thaynnara Nogueira era o influenceriță cunoscută. La aflarea veștii, tatăl său, ofițer de poliție, nu a putut suporta durerea pierderii fiicei sale și și-a pus capăt zilelor.

Incidentul tragic s-a petrecut marți, 3 martie 2026, pe o autostradă din Brazilia. Tânăra, mama unei fetițe de 7 ani, și o figură cunoscută pe rețelele de socializare datorită pasiunii sale pentru motociclete, și-a pierdut viața într-un accident cumplit. Tânăra se afla pe motocicleta sa în momentul în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism aflat în trafic.

În urma impactului, Karla a fost proiectată pe șosea și lovită de o altă mașină. La fața locului s-a prezentat o echipă de medici care au încercat să îi salveze viața, însă din păcate, inima Karlei a cedat.

Distrus de durere, tatăl Karlei s-a sinucis

Conform TMZ, tatăl tinerei, care ocupa funcția de ofițer al poliției, a fost atât de devastat de pierderea fiicei sale încât și-a pus capăt zilelor. Karla și tatăl ei au fost înmormântați împreună.

Tânăra avea peste 60.000 de urmăritori pe Instagram. Ea posta constant instantanee dedicate pasiunii sale pentru motociclete, precum și imagini din vacanțe și cu cei dragi, ”vedeta” pozelor fiind, nu de puține ori, fetița ei.

Ultimul ei clip din mediul online a fost postat în 21 februarie și o arăta făcând exerciții la sală.

CITEȘTE ȘI: Accident grav în Cluj-Napoca! Un microbuz cu 10 pasageri, implicat în coliziune

Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva, găsiți fără viață în apartamente diferite. Ce au descoperit medicii legiști

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Știri
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt
Știri
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce…
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
Digi24
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând...
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem ...
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică ...
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ...
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”
Vezi toate știrile
×