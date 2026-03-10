Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor

O tânără în vârstă de doar 25 de ani a murit în timp ce se afla pe o autostradă din Brazilia. Karla Thaynnara Nogueira era o influenceriță cunoscută. La aflarea veștii, tatăl său, ofițer de poliție, nu a putut suporta durerea pierderii fiicei sale și și-a pus capăt zilelor.

Incidentul tragic s-a petrecut marți, 3 martie 2026, pe o autostradă din Brazilia. Tânăra, mama unei fetițe de 7 ani, și o figură cunoscută pe rețelele de socializare datorită pasiunii sale pentru motociclete, și-a pierdut viața într-un accident cumplit. Tânăra se afla pe motocicleta sa în momentul în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism aflat în trafic.

În urma impactului, Karla a fost proiectată pe șosea și lovită de o altă mașină. La fața locului s-a prezentat o echipă de medici care au încercat să îi salveze viața, însă din păcate, inima Karlei a cedat.

Distrus de durere, tatăl Karlei s-a sinucis

Conform TMZ, tatăl tinerei, care ocupa funcția de ofițer al poliției, a fost atât de devastat de pierderea fiicei sale încât și-a pus capăt zilelor. Karla și tatăl ei au fost înmormântați împreună.

Tânăra avea peste 60.000 de urmăritori pe Instagram. Ea posta constant instantanee dedicate pasiunii sale pentru motociclete, precum și imagini din vacanțe și cu cei dragi, ”vedeta” pozelor fiind, nu de puține ori, fetița ei.

Ultimul ei clip din mediul online a fost postat în 21 februarie și o arăta făcând exerciții la sală.

