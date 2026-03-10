Acasă » Știri » O mamă de 44 de ani și-a împușcat mortal copiii minori, în timp ce soțul se afla într-o călătorie de afaceri

O mamă de 44 de ani și-a împușcat mortal copiii minori, în timp ce soțul se afla într-o călătorie de afaceri

De: Iancu Tatiana 10/03/2026 | 10:48
O mamă de 44 de ani și-a împușcat mortal copiii minori, în timp ce soțul se afla într-o călătorie de afaceri
O femeie de 44 de ani și-a omorât copiii. SURSA FOTO: Social media

O femeie de 44 de ani din SUA a recurs la un gest morbid și și-a omorât cei doi copii atunci când soțul era plecat de acasă! Monica Rubacha era mama celor doi copii pe care i-a împușcat mortal, în timp ce soțul ei, Richard James, se afla într-o întâlnire de afaceri în America de Sud. După ce i-a ucis cu sânge rece pe cei doi, aceasta s-a sinucis, folosindu-se de aceeași metodă. Tatăl, care nu se afla acasă, a fost cel care a alertat autoritățile.

Monica Rubacha și Richard James aveau împreună doi copii, pe Josh, în vârstă de 14 ani, și pe Emma, în vârstă de 11 ani. Comentariile la postările sale de pe Facebook demonstrau că păreau să aibă o familie perfectă, însă nimeni nu știa la ce gest va recurge Monica în câțiva ani. Casa din Florida a devenit casa ororilor, iar după ce i-a asasinat pe cei mici, femeia și-a luat viața.

Soțul, disperat

Richard James, în vârstă de 45 de ani, era plecat într-o călătorie de afaceri în America de Sud, iar timp de o zi și jumătate nu a mai auzit nicio veste din partea soției. Îngrijorat, bărbatul a contactat poliția, urmând ca veștile pe care avea să le afle să-i schimbe viața pentru totdeauna: Monica i-a omorât copiii, iar ulterior s-a sinucis. După ce au ajuns la fața locului, autoritățile au intrat în locuința de 1,4 milioane de lire sterline din zona exclusivistă a Lakewood Ranch din comitatul Manatee și au fost martorii unui masacru:

Nu înțelegem ce se întâmplă cu oamenii și cu sănătatea lor mintală și ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Un caz atât de oribil ca acesta este ceva ce poate nimeni nu ar fi putut prezice vreodată. Nu știu dacă au existat semne că acest lucru s-ar fi putut întâmpla. Nu știm, a declarat șeriful Rick Wells care se ocupă de acest caz.

O femeie de 44 de ani și-a omorât copiii. SURSA FOTO: Social media
O femeie de 44 de ani și-a omorât copiii. SURSA FOTO: Social media

Vestea tragică a șocat întreaga asociație de proprietari a caselor din Lake Club de la Lakewood Ranch, care a transmis că:

inimile lor sunt alături de familie și de cei afectați

Organele legii au spus că victimele aveau răni traumatice, dar și că Monica Rubacha ar fi premeditat crima și că avea totul calculat:

autoarea știa ce face, au menționat polițiștii.

Chiar dacă părea că au o viață ideală, ceea ce s-a întâmplat în casa familiei a cutremurat întregul cartier de bogătași. O casă din Comunitatea Lake Club a fost vândută de cântărețul Mick Jagger pentru 3,25 milioane de dolari în anul 2023.

