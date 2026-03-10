Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”

Luka Doncic a apărut, în general, în presă pentru rezultatele sale de pe terenul de baschet. Însă, în ultima vreme, numele vedetei Los Angeles Lakers este tot mai des amintit dintr-un motiv cu totul diferit: viața sa personală.

În ultimele săptămâni, presa străină și rețelele de socializare au devenit pline de speculații despre viața privată și posibila despărțire a superstarului sloven și a partenerei sale, Anamaria Goltes. Ceea ce inițial părea a fi doar o bârfă în mediul online, pare că e ceva destul de serios.

Luka Doncic și Anamaria Goltes s-au despărțit

Potrivit unor surse apropiate cuplului, se pare că Doncic și Goltes și-au anulat logodna și au inițiat deja proceduri legale privind custodia copiilor pe care îi au împreună. Se pare că iubirea ca în filme s-a terminat, iar acum totul ar putea ajunge în instanță. Iar motivul, spun unele voci, ar fi apariția unei alte femei în viața sportivului, o cântăreață celebră din Serbia.

Zvonurile sugerează tensiuni între Doncic și logodnica sa. Mai mult, se pare că ei ar locui chiar separat de mai multe luni. Fanii i-au asociat rapid numele baschetbalistului cu Breskvica, o cântăreață celebră în Serbia.

Zvonurile susțin că Doncic și Goltes, care au două fete împreună, s-au separat în timp ce Goltes era însărcinată cu cel de-al doilea copil. Sursele indică faptul că, după ce aceasta a născut în Slovenia, cuplul nu s-a mai reunit, alimentând speculațiile, scrie Marca.

Cine este cântăreața care i-ar fi distrus relația lui Luka Doncic

Goltes a distribuit zeci de postări pe Instagram după naștere, însă numele lui Doncic nu a apărut în niciuna. Fanii au observat că sportivul nu a apreciat nicio fotografie de-a ei de peste un an, în timp ce interacționa activ online cu alte celebrități.

Goltes a șters recent toate fotografiile de pe Instagram în care apărea împreună cu Doncic, păstrând doar imaginile fiicelor lor, în timp ce Luka nu a mai postat nimic despre Anamaria de ceva vreme. Însă lucrurile nu se opresc aici. Fanii au observat că, deși nu mai interacționa deloc cu logodnica sa pe Instagram, baschetbalistul aprecia aproape toate fotografiile cântăreței Breskvica, o artistă faimoasă în Serbia.

O analiză virală, care a avut peste un milion de vizualizări în 24 de ore, a evidențiat aprecierile sale regulate la fotografiile cântăreței, ridicând semne de întrebare cu privire la comportamentul său pe rețelele sociale.

Alimentând zvonurile, nici Doncic, nici Goltes nu au postat nimic de Ziua Îndrăgostiților. Doncic nu a apărut nici în postarea lui Goltes despre cele mai importante momente ale vieții sale din ultimii zece ani, intensificând speculațiile online despre starea relației lor.

Cum răspunde Breskvica acuzațiilor

Recent, Breskvica a declarat într-un interviu că a luat în considerare ideea de a se muta în Slovenia, fapt care nu a făcut decât să intensifice zvonurile cu privire la o relație cu Doncic. Cântăreața respinge toate acuzațiile, susținând că nimic din ce se spune nu este adevărat.

„Evident, am devenit țapul ispășitor pentru tot ce se întâmplă. Titlul m-a șocat cu adevărat. A apreciat câteva fotografii și oamenii au început imediat să tragă concluzii. M-a surprins foarte mult că titlul sugera că eu sunt de vină pentru despărțirea lor. Am văzut, ce-i drept, doar titlul. Acum sunt asociată cu toată lumea și se pare că am devenit populară pentru asta. Am citit titlul și am uitat de el. Eu chiar vreau să mă mut în Slovenia, acestea sunt visurile mele de viață. Am dat un interviu, iar oamenii pur și simplu au făcut legătura. Nimic din ce s-a vehiculat nu este adevărat”, a spus cântăreața într-un podcast.

