O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker

Renault lansează o nouă mașină pe piață. Dacia Striker este cea mai recentă invenție a companiei. Ea va apărea marți, 10 martie.

Compania franceză țintește la noi obiective. Aceștia vor să vândă mai multe mașini până în 2030 și se gândesc și la competitorii lor. Chiar astăzi, cei de la Renault vor lansa un nou tip de mașină.

Cea mai nouă mașină va intra pe piață și este un model Dacia Striker. Creatorii vor să revoluționeze industria mașinilor cu acest crossover, mai ales că ei spun că numele este unul puternic.

Renault prezintă noul crossover Dacia Striker

Renault este una dintre cele mai mari companii care produce mașini. Astăzi vor lansa un nou vehicul. Numele pe care l-au ales este Dacia Striker. Ei consideră că este un nume puternic și are o semnificație aparte.

Striker e numele noului crossover Dacia care redefinește regulile, spune Dacia. Este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei. Este inspirat din anii ’80, sugerează forță, precizie și impact – asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă, au declarat producătorii.

Care sunt planurile de viitor ale companiei Renault

Pentru că sunt printre cei mai buni din industria mașinilor, au foarte mulți competitori. Principalii sunt produătorii chinezi low-cost, inclusiv BYD și Cherry, dar și rivalii obișnuiți Stellantis. Aceștia vor să se dezvolte pe piețele din Europa, iar pentru asta se vor baza pe grupul chinez Geely. Scopul este majorarea semnificativă a vânzărilor în America de Sud și Coreea de Sud.

Planul pe care îl vor pune în aplicare cei de la Renault este să lanseze până în anul 2031, 36 de modele noi de mașini, inclusiv 14 în afara Europei. În ultimii cinci ani au produs doar 8 noi tipuri de autovehicule în afara Europei. Ei mai au în plan, ca în următorii cinci ani să vândă peste două milioane maşini marca Renault pe an până în 2030. Aceștia au declarat că în acest mod vrea să arate că sunt prezenți și constanți.

Vom arăta că suntem aici pe termen lung şi vom deveni reperul pentru industria auto europeană pe scena mondială, a spus directorul general Francois Provost.

VEZI ȘI: Revine Dacia adorată de români! Modelul din prima generație va avea un nume nou

Dacia și Ford pregătesc lansarea unor noi modele de mașini electrice. Producția auto românească va atinge un nou record