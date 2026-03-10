Alin Pașcondea a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii de 7 și 9 ani au rămas acum orfani de tată

Un bărbat în vârstă de 43 de ani și-a găsit sfârșitul în Italia, în urma unui accident produs pe via Covignano, la Rimini, în ziua de sâmbătă, 7 martie. În jurul orei 13:00, bărbatul cobora cu bicicleta în zona Santuario delle Grazie, pe strada Covignano, când a pierdut controlul și s-a izbit violent de zidul aflat la marginea drumului.

Originar din Căbești, județul Bihor, dar stabilit în zona Rimini de mai mult timp, Alin Ionuț Pașcondea se afla pe porțiunea de coborâre din apropierea intersecției cu via delle Grazie, într-un sector cunoscut ca fiind frecventat de mulți pasionați de ciclism din Rimini și din provincie, conform publicației Alta Rimini.

În acel punct, curba este considerată destul de dificilă, iar bărbatul nu a mai reușit să stăpânească bicicleta. Impactul s-a produs în partea dreaptă a carosabilului, unde bicicleta s-a lovit puternic de zidul de beton de pe marginea șoselei.

În urma loviturii, românul a suferit un traumatism cranian grav, iar echipajul medical de la 118 sosit la fața locului nu a mai putut să-l salveze. Intervenția a avut loc alături de agenții Poliției Locale, care au făcut cercetările de la locul accidentului și au dirijat circulația în zonă timp de mai multe ore.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele accidentului

Ancheta se află în derulare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia. La locul accidentului a fost prezent și magistratul de serviciu, care urmează să decidă dacă va fi dispusă autopsia.

Bărbatul a lăsat în urma sa o soție îngenuncheată de durere și doi copii de 7 și 9 ani, care vor fi nevoiți să crească fără tată. Durerea provocată de pierderea bărbatului este împărtășită și de părinții, care se află în România, cei doi frați ai săi, cele două cumnate și doi nepoți, precum și de socrii săi, care l-au iubit mult, dar și de colegii de muncă, vecinii și toți prietenii săi.

„Alin, iubirea mea, ai decis să ne lași așa repede…” a fost mesajul publicat, în mediul online, de către soția bărbatului.

