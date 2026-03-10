Cum a ajuns „Sinners” cel mai important film al anului. Record de nominalizări la Premiile Oscar 2026

Blockbusterul horror „Sinners” a ajuns să fie considerat cel mai important film al anului 2025. Popularitatea lui i-a adus și un număr impresionant de nominalizări la Premiile Oscar 2026, reușind să doboare recorduri vechi deținute de alte producții de la Hollywood.

„Sinners” este un film de groază/thriller cu vampiri în regia lui Ryan Coogler, care a mai realizat primul film Creed, seria Black Panther și Fruitvale Station. Producția a scris istorie la Premiile Oscar 2026, după ce a primit 16 nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai bun film”, depășind recordurile deținute de „Titanic” și „La La Land”. Ryan Coogler a primit și el nominalizări pentru regie și scenariu.

Record de nominalizări la Premiile Oscar 2026

Succesul obținut de „Sinners” îl plasează ca marele favorit al galei din 15 martie 2026.Potrivit criticilor, singurul film care îi poate face concurență anul acesta este „One Battle After Another”.

Din distribuția filmului fac parte actori cunoscuți ca Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Lola Kirke, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Nathaniel Arcand, Buddy Guy, Li Jun Li, Deneen Tyler, Saul Williams, Nicoye Banks, Jayme Lawson și mulți alții. Surpriza majoră este Michael B. Jordan, care interpretează un rol dublu – Elijah Smoke / Elias Smoke.

De ce este Michael B. Jordan o surpriză pentru fanii cinematografiei? Pentru că fiecare rol pe care îl primește pare scris special pentru el și poate fi interpretat doar de el. În plus, prestația sa ajunge direct la inimile iubitorilor de filme, care nu își pot imagina vreun alt actor potrivit pentru aceste roluri. Michael B. Jordan este considerat unul dintre cei mai talentați actori de la Hollywood ai momentului.

Cum a ajuns „Sinners” cel mai important film al anului

„Sinners” este un film horror/thriller cu vampiri, care îmbină cu succes și drama, muzica sau acțiunea bună. Este o peliculă considerată a fi cameleon de către critici, care satisface gusturile multor iubitori de filme, motiv pentru care a avut încasări de peste 368 de milioane de dolari. Toate aceste genuri au fost completate de o coloană sonoră de excepție, pentru care echipa a câștigat și un Glob de Aur în 2026.

Acțiunea are loc în Mississippi, în America anilor interbelici, când segregarea și legile Jim Crow erau în floare. Este orașul natal al personajelor principale, Elijah și Elias Smoke, care se întorc acasă după ce au lucrat cu Al Capone în Chicago. Cei doi vor să își deschidă o afacere – un bar de muzică și petreceri dedicat comunității afro-americane.

Cu toate că au crezut că lasă în urmă viața grea din Chicago și se vor putea bucura de locurile natale, Elijah și Elias Smoke descoperă în Mississippi o forță malefică ce îi aștepta să se întoarcă.

“Dacă dansezi cu diavolul, într-o zi o să te urmeze până acasă”, este una dintre cele mai memorabile replici din film.

Ce nominalizări a primit „Sinners” la Premiile Oscar 2026

Succesul peliculei, care a apărut în cinematografele din România pe 18.04.2025, i-a adus 16 nominalizări la Premiile Oscar 2026:

Cel mai bun film – Sinners

Cel mai bun regizor – Ryan Coogler

Cel mai bun actor in rol principal – Michael B. Jordan

Cea mai buna actrita in rol secundar – Wunmi Mosaku

Cel mai bun actor in rol secundar – Delroy Lindo

Cel mai bun scenariu original – Ryan Coogler

Cel mai bun montaj – Michael P. Shawver

Cea mai buna imagine – Autumn Durald Arkapaw

Cea mai buna scenografie – Hannah Beachler, Monique Champagne

Cele mai bune efecte vizuale – Donnie Dean, Espen Nordahl, Guido Wolter, Michael Ralla

Cel mai bun machiaj – Shunika Terry, Ken Diaz, Michael Fontaine

Cele mai bune costume – Ruth E. Carter

Cea mai buna coloana sonora – Ludwig Goransson

Cel mai bun cantec original – Ludwig Göransson, Raphael Saadiq

Cel mai bun sunet – Steve Boeddeker, Felipe Pacheco, Chris Welcker, Brandon Proctor, Benjamin A. Burtt

Cel mai bun casting – Francine Maisler

„Sinners”, nominalizat la Globul de Aur 2026

Filmul regizat de Ryan Coogler a fost nominalizat la șapte categorii la Premiile Globul de Aur 2026, dar a plecat acasă doar cu două premii.

Nominalizări:

Globul de Aur pentru cel mai bun film (dramă) – Sinners Globul de Aur pentru cel mai bun actor (dramă) – Michael B. Jordan Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original – Raphael Saadiq, Ludwig Goransson Globul de Aur pentru cel mai bun regizor – Ryan Coogler Globul de Aur pentru cel mai bun scenariu – Ryan Coogler

Premii câștigate:

Globul de Aur pentru cea mai bună coloană sonoră – Ludwig Göransson Rezultate deosebite la Box Office – Sinners

Câte premii a câștigat „Sinners” până acum

Potrivit IMDB, filmul a primit un total de 494 de nominalizări în cadrul evenimentelor de premiere a filmelor, reușind să câștige un total de 310 premii. Pe lângă Premiile Oscar 2026 și Premiile Globul de Aur 2026, „Sinners” a mai fost nominalizat și la:

Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, America

American Cinema Editors, USA

American Society of Cinematographers, USA

Boston Society of Film Critics Awards

Premiile BAFTA

Critics Choice Awards

Costume Designers Guild Awards

Satellite Awards

Grammy Awards

