Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia de la Chefi la cuțite, sezonul 17. Preparatul care i-a adus cuțitul de aur

De: Elisa Tîrgovățu 10/03/2026 | 13:19
În ediția trecută a emisiunii „Chefi la cuțite”, Richard Abou Zaki a oferit cuțitul de aur unui concurent care l-a impresionat profund. Alexandru Ionuț Dodoaia a fost cel care a reușit să îi cucerească pe jurați cu un desert preparat după o tehnică complexă.

În vârstă de 34 de ani, Alexandru Ionuț Dodoaia este Executive Sous Chef la un restaurant de fițe din București. Viața și cariera concurentului arătau cu totul diferit înainte să ajungă în bucătărie. În trecut a cochetat cu muzica, a fost cântăreț și a încercat să se lanseze în industrie. Ulterior, concurentul a ajuns să spele vase în Anglia.

De-a lungul timpului, Alexandru Ionuț Dodoaia a făcut multe sacrificii. A ajuns întâmplător în bucătărie și, până să ajungă pe culmile succesului, a stat departe de casă și familie. Superiorii săi i-au apreciat calitățile gastronomice chiar din primele săptămâni de muncă. Astfel, a ajuns să lucreze la un restaurant de renume din Paris. Concurentul a ocupat o poziție de conducere și a reușit să învețe câte ceva de la fiecare dintre oamenii cu care a lucrat.

Alexandru Ionuț Dodoaia, îndrăgit de jurați

Înainte să i se ofere cuțitul de aur, jurații l-au ținut în suspans. Mai mult decât atât, ei i-au oferit concurentului câteva recomandări legate de preparatul pe care l-a gătit. Ulterior, Alexandru Dodoaia a fost ales în echipa lui Richard Abou Zaki și a primit și cuțitul de aur.

Sursa foto: Social media

„Ești genul meu de bucătar, mă simt deja atașat, m-ai cucerit din prima, pentru că eu iubesc băieții pasionați, care și-au dedicat viața acestei meserii, așa cum am făcut și eu. Asemenea pasiune cum ai tu, eu caut flămând. Îmi e foame să văd asta, să văd focul în ochi. Împreună în acest show, chiar cred că putem să fim indestructibili. Vreau să îți dau cuțitul meu de aur pentru sezonul 17”, a declarat Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite.

