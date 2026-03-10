Acasă » Exclusiv » Ce pedeapsă a primit psiholoaga acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro, din casa milionarului italian. Decizia de ultimă oră a magistraților!

De: Keva Iosif 10/03/2026 | 14:23
Judecătoria Sectorului 1 a decis astăzi, 10 martie, să o scoată din arest preventiv pe D. P., psiholoaga acuzată că a furat un ceas de lux în valoare de 175.000 de euro din locuința unui milionar italian stabilit în Floreasca. În locul arestului, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, cu obligații stricte și purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Scena s-a petrecut în apartamentul lui G.B., CEO al unei companii de prestigiu. Cei doi se mai întâlniseră o singură dată anterior și nu au confirmat că ar fi avut o relație intimă, dar motivele prezenței D. P. în locuință rămân învăluite în mister.

Ajunsă în apartament, D. a cerut să meargă la toaletă, iar drumul trecea prin dressing. Acolo, ochii i-ar fi căzut pe ceasul de lux expus. Într-o fracțiune de secundă, l-a ridicat, l-a analizat câteva secunde și l-a strecurat în geantă, părăsind locuința cu aceeași liniște cu care intrase.

Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă, însă G.B. nu a suspectat nimic imediat. Abia duminică seara, analizând înregistrările, a realizat că bijuteria dispăruse chiar din dressing și a anunțat Poliția.

Psiholoaga fusese reținută la mijlocul lunii ianuarie, iar ancheta a dezvăluit rapid „manevra” spectaculoasă pe care ar fi folosit-o.

Decizia instanței de astăzi prevede că D. P. trebuie să se prezinte la autorități ori de câte ori este chemată, să informeze despre schimbarea domiciliului și să nu comunice cu anumite persoane.

Obligată să poarte brățară electronică

De asemenea, nu poate părăsi România fără acordul instanței și va purta permanent un dispozitiv de supraveghere. Judecătorii au avertizat că nerespectarea obligațiilor poate duce la reintroducerea arestului preventiv sau a celui la domiciliu.

”Solutia pe scurt: respinge propunerea de prelungire a arestării la domiciliu a inculpatei P. D. , … , ca neîntemeiată. În temeiul art. 211 C.pr.pen. şi art. 202 alin. (1), (3) şi (4) lit. b) C.pr.pen. cu aplicarea art. 215 C.pr.pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata P. D., pe o durată de 60 de zile de la data rămânerii definitive a încheierii. În temeiul art. 215 alin. (1) C.pr.pen., impune inculpatei respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul în fapt inculpata, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În temeiul art. 215 alin. (2) C.pr.pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatei să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; b) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; c) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu numita …. În temeiul art. 215 alin. (3) C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 215 alin. (4) C.pr.pen., desemnează secţia de poliţie în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul în fapt inculpata cu supravegherea respectării de către acesta a obligaţiilor care ii revin pe durata controlului judiciar. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 10.03.2026”, se arată în motivarea instanței.

CITEȘTE ȘI:  Cine este milionarul jefuit de ceasul de 175.000 € + Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării

Donjuanul” a ajuns în instanță cu mega-țeapa de 100.000 €. Cum se apără miliardarul acuzat că i-a șterpelit Rolexul dintr-un restaurant

