Adrian Năstase și soția au radiat împreună de Ziua Femeii. Apariție greu de trecut cu vederea în Capitală

De: roxana tudorescu 10/03/2026 | 05:50
Ziua Femeii a scos vedetele la plimbări prin însoritul București. CANCAN.RO a ieșit la vânătoare și a surprins mai multe nume importante care se bucurau de începutul primăverii alături de femeile speciale din viața lor. Printre acestea s-a numărat și Adrian Năstase, care nu doar că s-a asortat cu soția lui, dar și cu anotimpul din calendar. Momentan vă spunem doar că au radiat împreună, concluziile le trageți voi din rândurile de mai jos!

Ziua de 8 martie este una foarte specială pentru români și a devenit un simbol al iubirii, florilor și timpului oferit femeilor din viața noastră. Astfel, Adrian Năstase nu a putut să petreacă timpul cu altcineva decât cu soția lui. Acest duo este scump la vedere, așa că ne bucurăm să vă livrăm astfel de imagini exclusive.

Adrian Năstase și soția radiază mai ceva ca soarele

CANCAN.RO l-a surprins pe fostul premier alături de partenera lui de viață la It Cucina, un restaurant unde calcă doar lume bună, în timp ce se bucurau de o duminică de primăvară în toată regula, fără temperaturi cu minus în termometre.

Cei doi s-au destins la o masă în oraș și s-au conformat cu trendurile generației noi: și-au asortat hainele și au ieșit în evidență împreună. Fostul politician a îmbrăcat o geacă galbenă, iar soția lui un pulover în aceeași nuanță. După cum vă spuneam, nu doar că s-au asortat unul cu celălalt, dar și cu vremea de afară. Nu doar soarele a strălucit ieri în Capitală!

Adrian Năstase și soția au ieșit împreună de Ziua Femeii

Cei doi sunt exemplul unui cuplu frumos care a trecut prin multe împreună și nu a lăsat timpul să le rupă legătura. În niște zile în care oamenii preferă să arunce la gunoi în loc să repare, Adrian Năstase și Dana Năstase ne arată că poveștile cu happy end există și în realitate, nu doar în basme.

