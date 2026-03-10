Oana Matache și Radu Siffredi, un 8 martie mai diferit. Au spus „pas” restaurantelor de fițe

Oana Matache și Radu Siffredi au avut un 8 martie mai diferit! Dacă v-ați obișnuit cu trendul vedetelor care în astfel de zile de sărbătoare își etalează ieșirile de fițe, buchetele imense de flori sau vacanțele, vă spunem că sora Deliei și iubitul ei au ieșit din tipare. Parteneri la întreaga ”operațiune” surprinsă de CANCAN.RO în mijllocul zilei au fost Laura Giurcanu și Călinacho. Toate detaliile despre modul inedit în care aceștia și-au petrecut Ziua Femeii, în articol.

Vremea a ținut cu noi de Ziua Femeii, așa că străzile au fost colindate de bucureștenii care au vrut să se bucure de o duminică superbă alături de femeile din viața lor. Pe străzile Capitalei, chiar dacă nu v-ați fi așteptat, puteați da foarte ușor de Radu Siffredi și Oana Matache, care au renunțat la restaurante sau terase, și au preferat să savureze o cafea pe capota mașinii. La ieșirea primăvăratică li s-au alăturat Călinacho, Laura Giurcanu și o gașcă de prieteni. Așa da, fără fițe, ne place!

Oana Matache și Radu Siffredi, un 8 martie mai diferit…

CANCAN.RO i-a surprins pe protagoniștii de astăzi la o ieșire mai mult decât relaxată, pe străzile Capitalei, cu ceștile de cafea pe capota unei mașini. Râsetele găștii se puteau auzi de la două străzi distanță, semn că Ziua Femeii i-a prins bine dispuși. După multe discuții intense de grup, Radu Siffredi s-a gândit să nu uite acest moment, așa că le-a făcut o poză doamnelor de lângă el: Laura Giurcanu și Oana Matache. Nu știm cum a ieșit poza, dar reacțiile lor spun totul: au râs în hohote atunci când au privit rezultatul. Și pentru că a vrut să aibă și el o amintire alături de iubita lui, Radu i s-a alăturat Oanei în stilul său propriu, glumeț, făcând mai multe poze funny. Din peisajul surprins chiar de Ziua Femeii au lipsit copiii blondinei, dar suntem siguri că Oana și-a petrecut timpul și cu ei după această pauză bine meritată. Într-un final, gașca s-a spart, dar nu înainte ca gentlemanul să strângă ceștile și să lase totul lună la locul faptei.

Dar, stați așa! Nu ați observat ceva complet schimbat la Oana Matache? Dacă nu, vă spunem noi! Sora Deliei și-a făcut o transformare spectaculoasă de look care o prinde mănușă. Vedeta are o tunsoare stil bob, iar părul este într-o nuanță de blond mai deschis care o face să înflorească, perfect cu perioada din an în care ne aflăm. Pentru ieșirea cu prietenii Oana și Radu au ales niște ținute lejere, specifice stilului lor, formate din pantaloni largi și jachete în nuanțe închise. Hainele se potrivesc, ei se potrivesc, râd non-stop când sunt împreună și se simt bine chiar și la o ieșire pe trotuar. Mai rar așa ceva!

VEZI ȘI: Cum arată apartamentul în care locuiesc Oana Matache și Radu Siffredi. Locuința din Capitală are un design minimalist

NU RATA: Radu Siffredi era pe val, Oana Matache îl ignora. Dragostea nu mai plutește în aer?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.