Acasă » Exclusiv » Oana Matache și Radu Siffredi, un 8 martie mai diferit. Au spus „pas” restaurantelor de fițe

Oana Matache și Radu Siffredi, un 8 martie mai diferit. Au spus „pas” restaurantelor de fițe

De: roxana tudorescu 10/03/2026 | 06:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Oana Matache și Radu Siffredi au avut un 8 martie mai diferit! Dacă v-ați obișnuit cu trendul vedetelor care în astfel de zile de sărbătoare își etalează ieșirile de fițe, buchetele imense de flori sau vacanțele, vă spunem că sora Deliei și iubitul ei au ieșit din tipare. Parteneri la întreaga ”operațiune” surprinsă de CANCAN.RO în mijllocul zilei au fost Laura Giurcanu și Călinacho. Toate detaliile despre modul inedit în care aceștia și-au petrecut Ziua Femeii, în articol.

Vremea a ținut cu noi de Ziua Femeii, așa că străzile au fost colindate de bucureștenii care au vrut să se bucure de o duminică superbă alături de femeile din viața lor. Pe străzile Capitalei, chiar dacă nu v-ați fi așteptat, puteați da foarte ușor de Radu Siffredi și Oana Matache, care au renunțat la restaurante sau terase, și au preferat să savureze o cafea pe capota mașinii. La ieșirea primăvăratică li s-au alăturat Călinacho, Laura Giurcanu și o gașcă de prieteni. Așa da, fără fițe, ne place!

Oana Matache și Radu Siffredi, un 8 martie mai diferit…

CANCAN.RO i-a surprins pe protagoniștii de astăzi la o ieșire mai mult decât relaxată, pe străzile Capitalei, cu ceștile de cafea pe capota unei mașini. Râsetele găștii se puteau auzi de la două străzi distanță, semn că Ziua Femeii i-a prins bine dispuși. După multe discuții intense de grup, Radu Siffredi s-a gândit să nu uite acest moment, așa că le-a făcut o poză doamnelor de lângă el: Laura Giurcanu și Oana Matache. Nu știm cum a ieșit poza, dar reacțiile lor spun totul: au râs în hohote atunci când au privit rezultatul. Și pentru că a vrut să aibă și el o amintire alături de iubita lui, Radu i s-a alăturat Oanei în stilul său propriu, glumeț, făcând mai multe poze funny. Din peisajul surprins chiar de Ziua Femeii au lipsit copiii blondinei, dar suntem siguri că Oana și-a petrecut timpul și cu ei după această pauză bine meritată. Într-un final, gașca s-a spart, dar nu înainte ca gentlemanul să strângă ceștile și să lase totul lună la locul faptei.

Radu Siffredi și Oana Matache, ieșire relaxată de Ziua Femeii
Radu Siffredi și Oana Matache, ieșire relaxată de Ziua Femeii

Dar, stați așa! Nu ați observat ceva complet schimbat la Oana Matache? Dacă nu, vă spunem noi! Sora Deliei și-a făcut o transformare spectaculoasă de look care o prinde mănușă. Vedeta are o tunsoare stil bob, iar părul este într-o nuanță de blond mai deschis care o face să înflorească, perfect cu perioada din an în care ne aflăm. Pentru ieșirea cu prietenii Oana și Radu au ales niște ținute lejere, specifice stilului lor, formate din pantaloni largi și jachete în nuanțe închise. Hainele se potrivesc, ei se potrivesc, râd non-stop când sunt împreună și se simt bine chiar și la o ieșire pe trotuar. Mai rar așa ceva!

VEZI ȘI: Cum arată apartamentul în care locuiesc Oana Matache și Radu Siffredi. Locuința din Capitală are un design minimalist

NU RATA: Radu Siffredi era pe val, Oana Matache îl ignora. Dragostea nu mai plutește în aer?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adrian Năstase și soția au radiat împreună de Ziua Femeii. Apariție greu de trecut cu vederea în Capitală
Exclusiv
Adrian Năstase și soția au radiat împreună de Ziua Femeii. Apariție greu de trecut cu vederea în Capitală
Un manelist celebru a fost bătut și umilit de un interlop: „Bă, ți-am dat bani să îmi cânți!”
Exclusiv
Un manelist celebru a fost bătut și umilit de un interlop: „Bă, ți-am dat bani să îmi cânți!”
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
go4it.ro
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”
Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri ...
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026
Vezi toate știrile
×