Bancul de marți | Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se duce la bar să îi ia ceva de băut

Un mod ideal să îți începi ziua este cu zâmbetul pe buze. Vremea s-a schimbat, valorile temperaturilor au crescut, iar acum putem spune că afară este, într-adevăr, primăvară. Ce ne lipsește? O glumă bună! Așa că, este momentul potrivit ca un banc să completeze această atmosferă optimistă. Vedetele zilei sunt Bulă și Bubulina, iar deznodământul poantei este unul neașteptat.

Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se duce la bar să îi ia ceva de băut. O escortă de-ale casei o vede pe Bubulina și îi spune:

– Auzi, fată?

– Da, ce vrei?

– Lu’ tipu’ ăsta să-i ceri banii înainte, că are obiceiul să „uite” să plătească.

Alte bancuri amuzante cu Bulă și Bubulina

– Bubulino, am aflat că ai amant!

– Da, Bulă! Recunosc, asta este…

– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?

– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

Bulă și Bubulina la prima lor întâlnire

– De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?

– Bulă, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!

– Nu-i adevărat, Bubulino. Să ştii că îmi plac fetele deştepte!

– Bulă, să știi că pentru asta mi-am pus ochelari!

Bubulina și hainele

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

Bulă la școală

Bulă la școală către profesoara de franceză care arată trăznet, îi face o declarație de dragoste după care îi spune că trebuie să facă dragoste cu ea neapărat.

– Bine Bulă, dar ce îmi oferi tu să fac dragoste cu tine?

– Pai doamna profesoară nu am bani, dar vă aduc cel mai gras curcan care îl am acasă.

Profesoara cade de acord. După ore se duce Bulă cu curcanul la profesoară.

Aceasta se dezbracă, Bulă se urcă, face ce face și la un moment dat se urcă și profesoara deasupra și în sfârșit, au terminat.

Bulă se îmbracă își ia curcanul și dă să plece la care profa’ întreabă:

– Ce faci Bulă?

Acesta raspunde:

– Pai să vedeți doamna profesoară, m-am urcat deasupra, v-am dat curcanul, v-ați urcat deasupra, imi dați curcanul.

Citește și:

BANC | „Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie”

BANCUL ZILEI | Proprietăreasa și tânăra sa chiriașă