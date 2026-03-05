Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Proprietăreasa și tânăra sa chiriașă

De: David Ioan 05/03/2026 | 15:16
Proprietăreasa către tânăra sa chiriașă:

– Ce s a întâmplat de nu vă mai vizitează fratele?

– Cred că și a găsit o altă soră…

Trei candidați dau examenul de permis auto

Trei candidați dau examenul de conducere. Instructorul care îi examinează îi întreabă:

– Fiecare să-și imagineze că este la munte și rulează pe un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. Deodată, apar în față o tânără și o bătrânică. Ce călcați?

– Baba, că e păcat de puștoaică, răspunde primul.

– Fata, că mai are șanse de supraviețuire după accident, răspunde al doilea.

– Pe amândouă, că orice viraj e periculos în aceste condiții, zice și al treilea.

Sunteți picați toți! tipă instructorul exasperat… Frâna trebuie călcată, dobitocilor!

Un tip beat mergea în patru labe pe trotuar

La un moment dat îi alunecă o mână şi se loveşte cu capul de caldarâm. Continuă să meargă în patru labe şi din nou îi alunecă o mână şi se loveşte la cap. După încă doi metri de mers în patru labe dă cu ochii de o pereche de picioare mişto. Ridică ochii şi vede o fată care se uita scârbită la el.
-Ce faci, fă? o întreabă beţivul.

-Fac trotuarul, răspunde fata jignită.

-Păi, fă-l dracului mai moale, că mă doare capul.

Doi bețivi mergeau spre casă

Doi beţivi mergeau spre casă. Unu se tinea de gard, altul prin sanţ.

Cel de la gard: -Bă, esti mort de beat. Mergi prin şanţ.

Celălălt: -Da’ tu ce-o să faci când se termină gardu’?

Definiția apei în varianta unui betiv

Definiţia apei, în varianta unui beţiv: Apa este un lichid incolor şi insipid care se foloseşte la spălatul rufelor şi despre care unii spun că se poate bea.

Doi bețivi se întâlnesc pe stradă

Doi beţivi se întâlnesc pe stradă, la care unul întreabă:

– Nu te supăra, acolo pe cer este soarele sau luna?

– Nu ştiu că nu sunt din cartierul ăsta.

