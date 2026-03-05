Steliana Sima, îngenuncheată de durere. Cântăreața de muzică populară și-a pierdut tatăl: „Am crezut mereu că mie nu mi se poate întâmpla”

Steliana Sima trece printr-o grea încercare. Tatăl cântăreței de muzică populară s-a stins din viață. Artista a făcut primele declarații despre pierderea suferită.

La finalul anului trecut, Steliana Sima susținea că starea de sănătatea a tatălui său se înrăutățise. Interpreta a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și salva tatăl, însă pierderea acestuia a fost inevitabilă.

Tatăl Stelianei Sima a murit

Artista a oferit declarații emoționante la scurt timp după ce părintele său a trecut în neființă. Plină de durere și recunoștință pentru cel care i-a fost sprijin de-a lungul timpului, Steliana Sima a mărturisit că a sperat la o minune până în ultima clipă.

„Am crezut mereu că mie nu mi se poate întâmpla, sau cel puțin nu acum. Întotdeauna mi-am văzut părinții ca fiind nemuritori și nici în cele mai cumplite imaginații nu puteam să cred că va veni acest moment. Astăzi, tăticuțul meu bun, vrednic, cinstit și demn a plecat în Împărăția Domnului. A fost și va rămâne un munte de demnitate, un exemplu pentru toți cei care l-au cunoscut. A fost un tată care a trăit doar pentru fericirea și bunăstarea copiilor și nepoților săi”, și-a început Steliana Sima mesajul.

Vedeta a recunoscut că pierderea este greu de acceptat și că durerea este copleșitoare. Deși știa că la un moment dat ar fi venit și acest moment greu, nu și-a imaginat vreodată cât de mare ar putea fi suferința.

„Îmi vei lipsi, tăticuțul meu drag și iubit. Ne vei lipsi tuturor! Parcă totul s-a oprit în loc, parcă totul s-a sfârșit… Of, cât de greu îmi este! Te iubesc mult! Mergi cu îngerii în Împărăția Domnului. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină! Noi te vom purta veșnic în sufletele noastre!”, a mai scris artista.

La finalul anului 2025, Steliana Sima declara că trece printr-un moment destul de delicat din punct de vedere emoțional. Problemele de sănătate cu care se confrunta tatăl său au copleșit-o pe artistă. Părintele vedetei suferea de afecțiuni cardiace.

